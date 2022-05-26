Пленный военный заявил, что в войсках Украины есть заградотряды для расстрела «отказников»

Пленный военный рассказал, что в войсках Украины есть заградительные отряды, которые должны расстреливать солдат, отказывающихся участвовать в боевых действиях.

Видеозапись допроса опубликована Минобороны России.

«Как нам сказали наши командиры, когда стоял на позиции, — кто будет отступать, будем стрелять на месте. Кто убежит, сзади стоит заградотряд, который тоже будет расстреливать», — рассказал военнопленный Дмитрий Тарасюк.

По его словам, он был взят в плен 25 мая.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что, как рассказали украинские пленные, у них был приказ стрелять по мирным жителям и не брать в плен россиян.