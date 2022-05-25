Небензя: пленные бойцы ВСУ рассказали, что у них был приказ стрелять по мирным жителям

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что, как рассказали украинские пленные, у них был приказ стрелять по мирным жителям и не брать в плен россиян.

«Имеются многочисленные признания пленных солдатов ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах отдать под трибунал украинских неонацистов.

До этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко прокомментировал ситуацию с обменом военнопленных с завода «Азовсталь».