Небензя: пленные бойцы ВСУ рассказали, что у них был приказ стрелять по мирным жителям

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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что, как рассказали украинские пленные, у них был приказ стрелять по мирным жителям и не брать в плен россиян.
Небензя: пленные бойцы ВСУ рассказали, что у них был приказ стрелять по мирным жителям
  • РИА Новости

«Имеются многочисленные признания пленных солдатов ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах отдать под трибунал украинских неонацистов.

До этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко прокомментировал ситуацию с обменом военнопленных с завода «Азовсталь»

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