Небензя: пленные бойцы ВСУ рассказали, что у них был приказ стрелять по мирным жителям
- РИА Новости
«Имеются многочисленные признания пленных солдатов ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах отдать под трибунал украинских неонацистов.
До этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко прокомментировал ситуацию с обменом военнопленных с завода «Азовсталь».