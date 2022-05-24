Глава ДНР Пушилин рассказал о планируемом трибунале над украинскими неонацистами
- РИА Новости
- © Сергей Батурин
Видеозапись интервью Пушилина опубликовал в своём Telegram-канале журналист Владимир Соловьёв.
Глава ДНР заявил, что основная задача — чтобы трибунал был прозрачным и прошёл с максимальной оглаской, «чтобы как можно больше людей узнали о тех преступлениях неонацистов, которые в принципе недопустимы».
По словам Пушилина, устав трибунала разрабатывают профильные ведомства, включая Генпрокуратуру ДНР.
Он добавил, что для участия в трибунале пригласят представителей ряда государств, в том числе Запада.
Пушилин рассказал, что ряд стран уже дали «предварительное согласие на участие в международном трибунале».
Также он проинформировал, что «перед основным трибуналом должен пройти ряд промежуточных».
«Вероятнее всего, один из первых трибуналов пройдёт в Мариуполе», — сказал Пушилин.
Ранее Пушилин заявил, что все пленные с «Азовстали» содержатся на территории ДНР.