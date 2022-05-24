Глава ДНР Пушилин рассказал о планируемом трибунале над украинскими неонацистами

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах отдать под трибунал украинских неонацистов.

Видеозапись интервью Пушилина опубликовал в своём Telegram-канале журналист Владимир Соловьёв.

Глава ДНР заявил, что основная задача — чтобы трибунал был прозрачным и прошёл с максимальной оглаской, «чтобы как можно больше людей узнали о тех преступлениях неонацистов, которые в принципе недопустимы».

По словам Пушилина, устав трибунала разрабатывают профильные ведомства, включая Генпрокуратуру ДНР.

Он добавил, что для участия в трибунале пригласят представителей ряда государств, в том числе Запада.

Пушилин рассказал, что ряд стран уже дали «предварительное согласие на участие в международном трибунале».

Также он проинформировал, что «перед основным трибуналом должен пройти ряд промежуточных».

«Вероятнее всего, один из первых трибуналов пройдёт в Мариуполе», — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что все пленные с «Азовстали» содержатся на территории ДНР.