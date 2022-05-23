Пушилин: все пленные с «Азовстали» содержатся в ДНР

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Все пленные с «Азовстали» содержатся на территории ДНР, сообщил Интерфаксу глава республики Денис Пушилин.
Пушилин: все пленные с «Азовстали» содержатся в ДНР
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Пленные с «Азовстали» содержатся на территории ДНР», — сказал он.

Пушилин отметил, что «Международный трибунал планируется также организовать на территории республики».

Ранее Минобороны России опубликовало видео выхода последних военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

23 мая российские сапёрные подразделения начали инженерную разведку и разминирование взрывоопасных предметов на территории завода «Азовсталь».

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