Пушилин: все пленные с «Азовстали» содержатся в ДНР

Все пленные с «Азовстали» содержатся на территории ДНР, сообщил Интерфаксу глава республики Денис Пушилин.

«Пленные с «Азовстали» содержатся на территории ДНР», — сказал он.

Пушилин отметил, что «Международный трибунал планируется также организовать на территории республики».

Ранее Минобороны России опубликовало видео выхода последних военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

23 мая российские сапёрные подразделения начали инженерную разведку и разминирование взрывоопасных предметов на территории завода «Азовсталь».