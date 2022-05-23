Пушилин: все пленные с «Азовстали» содержатся в ДНР
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«Пленные с «Азовстали» содержатся на территории ДНР», — сказал он.
Пушилин отметил, что «Международный трибунал планируется также организовать на территории республики».
Ранее Минобороны России опубликовало видео выхода последних военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
23 мая российские сапёрные подразделения начали инженерную разведку и разминирование взрывоопасных предметов на территории завода «Азовсталь».