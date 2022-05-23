Минобороны России сообщило о начале разминирования на заводе «Азовсталь» в Мариуполе

Российские сапёрные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование взрывоопасных предметов на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко