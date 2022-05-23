Минобороны России сообщило о начале разминирования на заводе «Азовсталь» в Мариуполе

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Российские сапёрные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование взрывоопасных предметов на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Минобороны России сообщило о начале разминирования на заводе «Азовсталь» в Мариуполе
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, за двое суток уничтожено более 100 взрывоопасных предметов.

Ранее Минобороны России опубликовало видео выхода последних военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

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