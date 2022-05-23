Минобороны России сообщило о начале разминирования на заводе «Азовсталь» в Мариуполе
Российские сапёрные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование взрывоопасных предметов на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
- © РИА Новости / Алексей Куденко
Об этом заявили в Минобороны России.
По данным ведомства, за двое суток уничтожено более 100 взрывоопасных предметов.
Ранее Минобороны России опубликовало видео выхода последних военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
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