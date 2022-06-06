Штаб ДНР сообщил об установлении контроля над 229 населёнными пунктами

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Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об установлении контроля над 229 населёнными пунктами республики, в том числе над Зелёным Гаем и Петровским.
Штаб ДНР сообщил об установлении контроля над 229 населёнными пунктами
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

«Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 229 населёнными пунктами, включая Зеленый Гай и Петровское», — отмечается в заявлении.

Также в штабе добавили, что проходят бои за Святогорск.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в стриме RT «Летучка» заявил, что Северодонецк практически полностью контролируется силами республики и России. По его словам, уже идут боевые действия на окраинах Лисичанска.

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