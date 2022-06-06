Посол ЛНР в России Мирошник рассказал о ситуации в Северодонецке и Лисичанске

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в стриме RT «Летучка» заявил, что Северодонецк практически полностью контролируется силами республики и России. По его словам, уже идут боевые действия на окраинах Лисичанска.

«У нас сейчас самые горячие точки — это, конечно, Северодонецк и Лисичанск и населённые пункты вокруг этих двух городов», — сказал он.

По его словам, «Северодонецк практически полностью контролируется нашими войсками».

«Есть отдельные ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. — RT), которые сосредоточены в промзоне химобъединения «Азот», — объяснил Мирошник, отметив, что там ведётся зачистка.

Также он сообщил, что «есть серьёзная проблема, связанная с тем, что Привольнянский плацдарм и Лисичанск находятся на доминирующей высоте» и там располагаются украинские батареи, которые постоянно ведут обстрелы как мирных территорий, так и территорий, находящихся под контролем сил ЛНР и России.

«Поэтому успокоить ситуацию в Северодонецке можно будет тогда, когда будет полностью зачищен Лисичанск и Привольнянский плацдарм», — сказал Мирошник.

Посол сообщил, что идут уже боевые действия на окраинах Лисичанска.

«Вчера были нанесены удары по ряду мест скопления военной техники (ВСУ). Что радует, в Приволье (шахта «Привольнянская») располагались базы украинских боевиков, они фактически ликвидированы. Поэтому на сегодняшний день накал обстрелов будет меньше», — заявил дипломат.

Ранее Мирошник заявил, что военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики совместно с ВС России нанесли несколько точечных ударов по местам скопления техники ВСУ в Лисичанске.