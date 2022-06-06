Посол ЛНР в России Мирошник рассказал о ситуации в Северодонецке и Лисичанске

Короткая ссылка
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в стриме RT «Летучка» заявил, что Северодонецк практически полностью контролируется силами республики и России. По его словам, уже идут боевые действия на окраинах Лисичанска.
Посол ЛНР в России Мирошник рассказал о ситуации в Северодонецке и Лисичанске
  • РИА Новости

«У нас сейчас самые горячие точки — это, конечно, Северодонецк и Лисичанск и населённые пункты вокруг этих двух городов», — сказал он.

По его словам, «Северодонецк практически полностью контролируется нашими войсками».

«Есть отдельные ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. — RT), которые сосредоточены в промзоне химобъединения «Азот», — объяснил Мирошник, отметив, что там ведётся зачистка.

Также он сообщил, что «есть серьёзная проблема, связанная с тем, что Привольнянский плацдарм и Лисичанск находятся на доминирующей высоте» и там располагаются украинские батареи, которые постоянно ведут обстрелы как мирных территорий, так и территорий, находящихся под контролем сил ЛНР и России.

«Поэтому успокоить ситуацию в Северодонецке можно будет тогда, когда будет полностью зачищен Лисичанск и Привольнянский плацдарм», — сказал Мирошник.

Посол сообщил, что идут уже боевые действия на окраинах Лисичанска.

«Вчера были нанесены удары по ряду мест скопления военной техники (ВСУ). Что радует, в Приволье (шахта «Привольнянская») располагались базы украинских боевиков, они фактически ликвидированы. Поэтому на сегодняшний день накал обстрелов будет меньше», — заявил дипломат.

Ранее Мирошник заявил, что военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики совместно с ВС России нанесли несколько точечных ударов по местам скопления техники ВСУ в Лисичанске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить