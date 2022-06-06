Посол ЛНР Мирошник сообщил об уничтожении скопления техники ВСУ в Лисичанске

Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики совместно с ВС России нанесли несколько точечных ударов по местам скопления техники ВСУ в Лисичанске, заявил посол ЛНР Родион Мирошник.

«По Лисичанску были произведены точечные удары. Минимум 6 мест скопления техники уничтожены», — написал он в Telegram.

Также, по словам дипломата, «идёт активное уничтожение группировки противника в районе Приволья».

«Зачистка пригородов Лисичанска и Приволья от украинской артиллерии позволит прекратить круглосуточные обстрелы, которые сейчас ещё идут по Северодонецку, Рубежному, Кременной», — добавил Мирошник.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале ранее опубликовал видео с уничтожением пяти 155-мм американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске.

31 мая Кадыров сообщил о завершении «тотальной зачистки» Северодонецка в ЛНР и переходе бойцов к тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов.