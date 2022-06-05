Кадыров опубликовал видеозапись с уничтожением американских гаубиц в Лисичанске

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал видео с уничтожением пяти 155-мм американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске.
Кадыров опубликовал видеозапись с уничтожением американских гаубиц в Лисичанске
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Я вам уже рассказывал про уничтоженные нами американские орудия М777 в Лисичанске. Прилагаю видеодоказательства», — написал Кадыров. 

Он добавил, что расположение гаубиц было вычислено путем расчёта баллистической траектории силами спецподразделения «Ахмат» совместно со 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР.

«Несколько точечных ударов — и пять 155-мм гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют собой бесполезную груду металла», — заключил глава Чеченской Республики.

31 мая Кадыров сообщил о завершении «тотальной зачистки» Северодонецка в Луганской Народной Республике и переходе бойцов к тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов.

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