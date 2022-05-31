Глава Чечни Кадыров сообщил о начале проверки отдельных объектов Северодонецка
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«Воинами из Чеченской Республики совместно с Народной милицией ЛНР и другими российскими силовыми подразделениями завершена тотальная зачистка Северодонецка», — написал он в своём Telegram.
По словам Кадырова, «оплот укронацистских войск — здание ГУ СБУ и прилегающая территория зачищены полностью».
«Бандеровцы, нацики и шайтаны в спешке побросали свои кабинеты и сбежали, но оставили множество «сюрпризов» в виде самодельных взрывных устройств. Их наши сапёры утилизируют в обязательном порядке», — сказал глава Чечни.
Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о взятии под контроль большинства жилых кварталов Северодонецка.
По его словам, химкомбинат «Азот» пока «контролируется формированиями украинского режима».