Глава Чечни Кадыров сообщил о начале проверки отдельных объектов Северодонецка

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о завершении «тотальной зачистки» Северодонецка в Луганской Народной Республике, теперь бойцы перешли к тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов.

«Воинами из Чеченской Республики совместно с Народной милицией ЛНР и другими российскими силовыми подразделениями завершена тотальная зачистка Северодонецка», — написал он в своём Telegram.

По словам Кадырова, «оплот укронацистских войск — здание ГУ СБУ и прилегающая территория зачищены полностью».

«Бандеровцы, нацики и шайтаны в спешке побросали свои кабинеты и сбежали, но оставили множество «сюрпризов» в виде самодельных взрывных устройств. Их наши сапёры утилизируют в обязательном порядке», — сказал глава Чечни.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о взятии под контроль большинства жилых кварталов Северодонецка.

По его словам, химкомбинат «Азот» пока «контролируется формированиями украинского режима».