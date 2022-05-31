Посол ЛНР сообщил, что на комбинате «Азот» в Северодонецке подорвали ёмкость с химикатами

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Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о подрыве ёмкости с химикатами на химкомбинате «Азот» в Северодонецке.
Посол ЛНР сообщил, что на комбинате «Азот» в Северодонецке подорвали ёмкость с химикатами
  • РИА Новости

«На химкомбинате «Азот» подорвали ёмкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота. Территория завода ещё контролируется формированиями украинского режима», — написал он в Telegram.

Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что украинские войска уничтожили более 60% жилого фонда Северодонецка.

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