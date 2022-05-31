Посол ЛНР сообщил, что на комбинате «Азот» в Северодонецке подорвали ёмкость с химикатами

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о подрыве ёмкости с химикатами на химкомбинате «Азот» в Северодонецке.

РИА Новости

«На химкомбинате «Азот» подорвали ёмкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота. Территория завода ещё контролируется формированиями украинского режима», — написал он в Telegram. Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что украинские войска уничтожили более 60% жилого фонда Северодонецка.