Посол ЛНР сообщил, что на комбинате «Азот» в Северодонецке подорвали ёмкость с химикатами
- РИА Новости
«На химкомбинате «Азот» подорвали ёмкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота. Территория завода ещё контролируется формированиями украинского режима», — написал он в Telegram.
Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что украинские войска уничтожили более 60% жилого фонда Северодонецка.