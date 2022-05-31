В ЛНР заявили об уничтожении украинскими войсками более 60% жилого фонда Северодонецка

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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что украинские войска уничтожили более 60% жилого фонда Северодонецка.
В ЛНР заявили об уничтожении украинскими войсками более 60% жилого фонда Северодонецка
  • РИА Новости

«Продвижение в городе Северодонецке идёт сложно. Украина не меняет свою тактику, прикрываясь мирным населением. Устраивают огневые точки в жилых домах, укрываются в промзоне. Северодонецк находится в низине, а Лисичанск — на горе, оттуда по Северодонецку работает вся (украинская. — RT) артиллерия», — отметил он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что силы республики контролируют треть Северодонецка.

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