В ЛНР заявили об уничтожении украинскими войсками более 60% жилого фонда Северодонецка

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что украинские войска уничтожили более 60% жилого фонда Северодонецка.

«Продвижение в городе Северодонецке идёт сложно. Украина не меняет свою тактику, прикрываясь мирным населением. Устраивают огневые точки в жилых домах, укрываются в промзоне. Северодонецк находится в низине, а Лисичанск — на горе, оттуда по Северодонецку работает вся (украинская. — RT) артиллерия», — отметил он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что силы республики контролируют треть Северодонецка.