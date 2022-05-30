Посол ЛНР Мирошник сообщил о взятии под контроль большинства жилых кварталов Северодонецка

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Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о взятии под контроль большинства жилых кварталов Северодонецка.
Посол ЛНР Мирошник сообщил о взятии под контроль большинства жилых кварталов Северодонецка
  • AP

Он написал в своём Telegram-канале, что «наступление в Северодонецке продолжается успешно».

«Большинство жилых кварталов контролируется союзными войсками», — заявил Мирошник.

По его словам, украинские военные в Северодонецке «на фоне больших потерь ждут разрешения покинуть позиции».

Также он заявил о безуспешных попытках украинских войск деблокировать трассу Лисичанск — Артёмовск.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что около 70% жилого сектора Северодонецка проверено и очищено от мин.

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