Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о взятии под контроль большинства жилых кварталов Северодонецка.

Он написал в своём Telegram-канале, что «наступление в Северодонецке продолжается успешно».

«Большинство жилых кварталов контролируется союзными войсками», — заявил Мирошник.

По его словам, украинские военные в Северодонецке «на фоне больших потерь ждут разрешения покинуть позиции».

Также он заявил о безуспешных попытках украинских войск деблокировать трассу Лисичанск — Артёмовск.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что около 70% жилого сектора Северодонецка проверено и очищено от мин.