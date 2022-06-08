В МО России заявили об уничтожении более 320 украинских националистов в Запорожье

Более 320 украинских националистов уничтожены ракетами и артиллерией в Запорожье, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате ударов уничтожены более 320 националистов, четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области», — сказал Конашенков на брифинге.

Он также сообщил об уничтожении ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ» в Харьковской области.

Ранее Минобороны России сообщило, что ударами российской артиллерии на Украине были уничтожены переданная Норвегией самоходная установка М109А3 и две гаубицы М777 производства США.

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