В МО России заявили об уничтожении более 320 украинских националистов в Запорожье
- РИА Новости
«В результате ударов уничтожены более 320 националистов, четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области», — сказал Конашенков на брифинге.
Он также сообщил об уничтожении ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ» в Харьковской области.
Ранее Минобороны России сообщило, что ударами российской артиллерии на Украине были уничтожены переданная Норвегией самоходная установка М109А3 и две гаубицы М777 производства США.
Подробнее — в материале RT.