В МО России заявили об уничтожении более 320 украинских националистов в Запорожье

Короткая ссылка
Более 320 украинских националистов уничтожены ракетами и артиллерией в Запорожье, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В МО России заявили об уничтожении более 320 украинских националистов в Запорожье
  • РИА Новости

«В результате ударов уничтожены более 320 националистов, четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области», — сказал Конашенков на брифинге.

Он также сообщил об уничтожении ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ» в Харьковской области.

Ранее Минобороны России сообщило, что ударами российской артиллерии на Украине были уничтожены переданная Норвегией самоходная установка М109А3 и две гаубицы М777 производства США.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить