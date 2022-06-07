Самоходная установка из Норвегии и две гаубицы из США: МО РФ сообщило об уничтожении техники стран Запада на Украине

Ударами российской артиллерии на Украине были уничтожены переданная Норвегией самоходная установка М109А3 и две гаубицы М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ. Также за сутки были ликвидированы более 550 националистов и несколько десятков единиц военной техники ВСУ, в том числе танки и спецавтомобили. Российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников. Помимо этого, в Херсонской области заявили, что, вероятно, проведут референдум о вхождении региона в состав РФ. В Запорожской области, в свою очередь, сообщили о восстановлении телевещания на основе российского мультиплекса.

В результате ударов российской артиллерии на Украине уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3 и две 155-мм гаубицы М777 производства США, семь орудий полевой артиллерии и миномётов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка «Пион», сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате ударов уничтожены более 400 националистов, десять единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», десять специальных автомобилей, а также три пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска», — сказал он.

Российская авиация, в свою очередь, уничтожила более 170 националистов, девять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», батарею полевой артиллерии и восемь автомобилей различного назначения.

При этом средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников, добавил представитель Минобороны РФ.

Высокоточные ракеты воздушного базирования поразили два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей, 18 районов скопления живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов.

© Министерство обороны РФ

Херсонская и Запорожская области

В Запорожской области восстановлено телевещание на основе российского мультиплекса и возобновлена печать местных газет ограниченным тиражом, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в разговоре с ТАСС.

«Телевещание перезапущено, пришло время знать правду, поэтому люди смотрят всю российскую сеть — порядка 30 каналов в цифре мультиплекс и общефедеральных радиостанций доступны сегодня. Что касается газет, пока газеты выпускаются ограниченным объёмом», — сказал он.

Кроме того, по его словам, в регионе пользуется популярностью ряд местных Telegram-каналов, которые уже собрали аудиторию в несколько десятков тысяч подписчиков.

Между тем в Херсонской области сообщили о возможном проведении референдума по самоопределению региона.

«И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобождённой Херсонской области. И там далее будем уже законодательно работать», — цитирует РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

В регионе уже начал работу первый российский банк: «Он работает в экспериментальном формате».

Украинские военные почти полностью выбиты из Северодонецка

Северодонецк зачищен от украинских националистов, заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. По его словам, боевые действия идут на окраинах города, в аэропорту и на подступах к Лисичанску.

«В Северодонецке вся жилая городская застройка освобождена и зачищена союзными войсками от украинских формирований. Они выбиты почти полностью и из промзоны загнаны на «Азот», — написал он в своём Telegram-канале.

Накануне дипломат в ходе стрима RT «Летучка» указывал, что Северодонецк практически полностью контролируется силами ЛНР и России. Позднее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что военные Луганской Народной Республики уничтожили понтонную переправу через реку Северский Донец.

Зарубежные СМИ о ситуации вокруг Украины

Итальянский журналист Марко Травальо в эфире телеканала La7 заявил, что читал о поражении России в ходе спецоперации на Украине только в газетах, в реальности всё совсем по-другому.

«На поле боя его ни разу не было... В общем, Россия одерживает победу, берёт всё, что её интересует», — цитирует его РИА Новости.

По мнению члена Бюро франко-российского диалога Пьера Жантийе, окончательный исход спецоперации РФ «не вызывает сомнений».

«Победа российской армии была неизбежна и остаётся неизбежной», — сказал он в интервью Valeurs actuelles.

Также на russian.rt.com «Желательно, чтобы были ликвидированы до их развёртывания»: какие последствия может повлечь передача Киеву западных РСЗО

Как пишет журналист Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative, Италия, Франция и Германия выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине, но не поддерживают требование Владимира Зеленского о передаче Киеву полуострова Крым.

«Никто из них не настаивает на том, чего время от времени требует Владимир Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года», — говорится в материале.

В свою очередь, обозреватель финского издания Iltalehti Лаури Нурми отметил, что президент Франции напугал Украину своим заявлением о недопустимости унижения России: «Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы».