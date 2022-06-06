В ЛНР заявили об уничтожении понтонной переправы через реку Северский Донец
- РИА Новости
«Противник пытался форсировать реку Северский Донец, ему эта попытка не удалась, поскольку понтонная переправа была уничтожена нашими войсками», — цитирует его ТАСС.
По словам Марочко, на данный момент военные освобождают Северодонецк.
«И уже работаем по Лисичанску», — заключил он.
Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в стриме RT «Летучка» заявил, что Северодонецк практически полностью контролируется силами республики и России. По его словам, уже идут боевые действия на окраинах Лисичанска.