В ЛНР заявили об уничтожении понтонной переправы через реку Северский Донец

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Военные Луганской Народной Республики уничтожили понтонную переправу через реку Северский Донец, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24» .
В ЛНР заявили об уничтожении понтонной переправы через реку Северский Донец
  • РИА Новости

«Противник пытался форсировать реку Северский Донец, ему эта попытка не удалась, поскольку понтонная переправа была уничтожена нашими войсками», — цитирует его ТАСС.

По словам Марочко, на данный момент военные освобождают Северодонецк.

«И уже работаем по Лисичанску», — заключил он.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в стриме RT «Летучка» заявил, что Северодонецк практически полностью контролируется силами республики и России. По его словам, уже идут боевые действия на окраинах Лисичанска.

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