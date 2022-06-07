Десять человек погибли в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки

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За минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинской армии погибли 10 человек, ещё 17 граждан получили ранения.
Десять человек погибли в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки
  • РИА Новости

«С 08:00 6 июня до 08:00 7 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории ДНР  погибли 10 человек и ещё 17 мирных жителей получили ранения», — сообщает штаб территориальной обороны республики со ссылкой на данные МЧС ДНР.

В результате обстрелов со стороны ВСУ 6 июня погибли семь мирных граждан, 16 пострадали.

Утром 7 июня ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов»: из РСЗО БМ-21 по населённому пункту выпустили 15 ракет.

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