В результате обстрелов со стороны ВСУ 6 июня погибли семь жителей ДНР, 16 пострадали
Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.
«В течение 6 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила уточненная информация о семи погибших и 16 раненых гражданских лицах в результате обстрелов населенных пунктов республики», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 6 июня украинские военные обстреляли Донецк из «Градов». По городу выпустили 20 ракет.