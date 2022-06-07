В результате обстрелов со стороны ВСУ 6 июня погибли семь жителей ДНР, 16 пострадали

Из-за обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ 6 июня погибли семь мирных жителей и 16 пострадали.

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

«В течение 6 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила уточненная информация о семи погибших и 16 раненых гражданских лицах в результате обстрелов населенных пунктов республики», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 6 июня украинские военные обстреляли Донецк из «Градов». По городу выпустили 20 ракет.