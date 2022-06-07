Valeurs Actuelles: действия ВС России неизбежно приближают победу в спецоперации на Украине

Член бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе заявил, что действия Вооружённых сил России неизбежно приближают победу в спецоперации на Украине.

Таким мнением он поделился в интервью Valeurs Actuelles.

«Победа российской армии была неизбежна и остается неизбежной. Окончательный исход не вызывает сомнений. Россия со своей армией выйдет победителем из конфликта», — заключил специалист.

Жантийе считает, что в последние недели российская армия обеспечивает себе победу в спецоперации. Он отметил успехи ВС России под Северодонецком.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в стриме RT «Летучка» заявил, что Северодонецк практически полностью контролируется силами республики и России.