Valeurs Actuelles: действия ВС России неизбежно приближают победу в спецоперации на Украине
Таким мнением он поделился в интервью Valeurs Actuelles.
«Победа российской армии была неизбежна и остается неизбежной. Окончательный исход не вызывает сомнений. Россия со своей армией выйдет победителем из конфликта», — заключил специалист.
Жантийе считает, что в последние недели российская армия обеспечивает себе победу в спецоперации. Он отметил успехи ВС России под Северодонецком.
Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в стриме RT «Летучка» заявил, что Северодонецк практически полностью контролируется силами республики и России.