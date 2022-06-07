Посол ЛНР в России сообщил об освобождении городской застройки Северодонецка от ВСУ

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Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что городскую застройку Северодонецка освободили от ВС Украины.

«Северодонецк зачищен, бои идут на окраинах города, в аэропорту и на подступах к Лисичанску. В Северодонецке вся жилая городская застройка освобождена и зачищена союзными войсками от украинских формирований», — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

Дипломат сообщает, что украинские формирования сконцентрировались на заводе «Азот».

6 июня военные Луганской Народной Республики уничтожили понтонную переправу через реку Северский Донец. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24».

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