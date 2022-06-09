Авиация России нанесла удары по 200 националистам на Украине

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Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 18 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, уничтожено более 200 националистов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Авиация России нанесла удары по 200 националистам на Украине
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

Вместе с этим авиацией уничтожены пять танков, два «Града» и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Верхнекаменского в ЛНР.

Также наносились удары ракетными войсками и артиллерией.

«В результате ударов за сутки уничтожено: более 300 националистов», — сообщил Конашенков.

Также поражены семь единиц бронетехники, две установки «Град» и 12 орудий полевой артиллерии и миномётов.

Кроме того, Минобороны сообщило, что российские ВС ракетным ударом уничтожили учебный центр ВСУ в Житомирской области.

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