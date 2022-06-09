Авиация России нанесла удары по 200 националистам на Украине
- AFP
- © Anatolii STEPANOV
Вместе с этим авиацией уничтожены пять танков, два «Града» и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Верхнекаменского в ЛНР.
Также наносились удары ракетными войсками и артиллерией.
«В результате ударов за сутки уничтожено: более 300 националистов», — сообщил Конашенков.
Также поражены семь единиц бронетехники, две установки «Град» и 12 орудий полевой артиллерии и миномётов.
Кроме того, Минобороны сообщило, что российские ВС ракетным ударом уничтожили учебный центр ВСУ в Житомирской области.