Британский наёмник Эйден Эслин рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что считает уровень подготовки военных ВСУ низким.

Как он отметил в интервью, которое было записано до вынесения ему смертного приговора в ДНР, в украинской армии много пьют и военным ВСУ «не хватает профессионализма».

«Я помню, как-то раз мы заступали на позиции вместо армейского подразделения... Мы встретили бойца, от которого несло алкоголем: он был пьян в стельку. Он не помнил безопасного пути до позиции, чуть не угодил в растяжку», — рассказал он.

Ранее депутат украинской Рады Роман Костенко сообщил об «очень больших потерях» ВСУ, которые наносит дальнобойная артиллерия армии России.