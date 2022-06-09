Британский наёмник Эйден Эслин заявил о низком уровне подготовки военных ВСУ

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Британский наёмник Эйден Эслин рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что считает уровень подготовки военных ВСУ низким.
Британский наёмник Эйден Эслин заявил о низком уровне подготовки военных ВСУ
  • AFP

Как он отметил в интервью, которое было записано до вынесения ему смертного приговора в ДНР, в украинской армии много пьют и военным ВСУ «не хватает профессионализма».

«Я помню, как-то раз мы заступали на позиции вместо армейского подразделения... Мы встретили бойца, от которого несло алкоголем: он был пьян в стельку. Он не помнил безопасного пути до позиции, чуть не угодил в растяжку», — рассказал он.

Ранее депутат украинской Рады Роман Костенко сообщил об «очень больших потерях» ВСУ, которые наносит дальнобойная артиллерия армии России.

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