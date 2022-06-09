Суд в ДНР вынес смертные приговоры британским и марокканскому наёмникам

Суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

РИА Новости

Согласно приговору Верховного суда ДНР, гражданин Марокко Саадун Брагим и граждане Британии Эйден Аслин и Шон Пиннер приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Согласно законам республики, приговорённые будут расстреляны. Следствием установлено, что иностранные наёмники за вознаграждение принимали участие в вооружённой агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Накануне все трое частично признали вину в суде Донецкой Народной Республики. Британец Шон Пиннер в суде признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти. Аналогичное заявление сделал гражданин Марокко Саадун Брагим.