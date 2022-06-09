Суд в ДНР вынес смертные приговоры британским и марокканскому наёмникам
- РИА Новости
Согласно приговору Верховного суда ДНР, гражданин Марокко Саадун Брагим и граждане Британии Эйден Аслин и Шон Пиннер приговорены к высшей мере наказания — смертной казни.
Согласно законам республики, приговорённые будут расстреляны.
Следствием установлено, что иностранные наёмники за вознаграждение принимали участие в вооружённой агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.
Накануне все трое частично признали вину в суде Донецкой Народной Республики.
Британец Шон Пиннер в суде признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти. Аналогичное заявление сделал гражданин Марокко Саадун Брагим.