Суд в ДНР вынес смертные приговоры британским и марокканскому наёмникам

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Суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.
Суд в ДНР вынес смертные приговоры британским и марокканскому наёмникам
  • РИА Новости

Согласно приговору Верховного суда ДНР, гражданин Марокко Саадун Брагим и граждане Британии Эйден Аслин и Шон Пиннер приговорены к высшей мере наказания — смертной казни.

Согласно законам республики, приговорённые будут расстреляны.

Следствием установлено, что иностранные наёмники за вознаграждение принимали участие в вооружённой агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

Накануне все трое частично признали вину в суде Донецкой Народной Республики.

Британец Шон Пиннер в суде признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти. Аналогичное заявление сделал гражданин Марокко Саадун Брагим.

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