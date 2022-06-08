Британец Пиннер признал себя виновным в действиях по насильственному захвату власти в ДНР

Британец Шон Пиннер в суде Донецкой Народной Республики признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти.

Об этом информирует РИА Новости.

Уточняется, что максимальным наказанием по ст. 323 УК ДНР о насильственном захвате власти является смертная казнь с конфискацией имущества.

Ранее наёмники из Великобритании и Марокко частично признали вину в суде ДНР.

В конце апреля Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении наёмников. В конце мая расследование дела было завершено.

По сообщению Генпрокуратуры ДНР, по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.