Британец Пиннер признал себя виновным в действиях по насильственному захвату власти в ДНР

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Британец Шон Пиннер в суде Донецкой Народной Республики признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти.
Британец Пиннер признал себя виновным в действиях по насильственному захвату власти в ДНР
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Уточняется, что максимальным наказанием по ст. 323 УК ДНР о насильственном захвате власти является смертная казнь с конфискацией имущества.

Ранее наёмники из Великобритании и Марокко частично признали вину в суде ДНР.

В конце апреля Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении наёмников. В конце мая расследование дела было завершено.

По сообщению Генпрокуратуры ДНР, по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.

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