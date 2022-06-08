Наёмники из Британии и Марокко частично признали вину в суде ДНР

Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим частично признали вину в суде Донецкой Народной Республики.

Об этом информирует РИА Новости.

Наёмники признали вину по ст. 232 УК ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

По данным следствия, граждане Британии и Марокко за вознаграждение принимали участие в вооружённой агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

Ранее стало известно, что Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению дела в отношении группы иностранных наёмников из Британии и Марокко.

В конце апреля Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении наёмников. В конце мая расследование дела было завершено.

По сообщению Генпрокуратуры ДНР, по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.