Наёмники из Британии и Марокко частично признали вину в суде ДНР

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Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим частично признали вину в суде Донецкой Народной Республики.
Наёмники из Британии и Марокко частично признали вину в суде ДНР
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Наёмники признали вину по ст. 232 УК ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

По данным следствия, граждане Британии и Марокко за вознаграждение принимали участие в вооружённой агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

Ранее стало известно, что Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению дела в отношении группы иностранных наёмников из Британии и Марокко.

В конце апреля Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении наёмников. В конце мая расследование дела было завершено.

По сообщению Генпрокуратуры ДНР, по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.

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