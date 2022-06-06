Верховный суд ДНР начал рассмотрение дела в отношении наёмников из Британии и Марокко

Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению дела в отношении группы иностранных наёмников из Британии и Марокко.

«Верховный суд ДНР приступил к рассмотрению по существу дела граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима, обвиняемых в участии в качестве наёмников в боевых действиях на территории республики в составе украинских вооружённых формирований», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

В конце апреля Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении нескольких иностранных наёмников — двух граждан Великобритании и одного подданного Марокко.

В конце мая расследование дела в отношении группы наёмников из Британии и Марокко было завершено.

По сообщению Генпрокуратуры ДНР, по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.