Пушилин: в ДНР 6 июня состоится первое заседание суда по британским наёмникам

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Первое заседание суда по делу британских наёмников состоится в ДНР 6 июня, заявил глава республики Денис Пушилин.
Пушилин: в ДНР 6 июня состоится первое заседание суда по британским наёмникам
  • РИА Новости

«Сегодня состоится первое заседание Верховного суда ДНР по отношению к британским наёмникам», — приводит ТАСС слова Пушилина в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что не исключает высшую меру наказания для наёмников.

«Но решение будет принимать суд», — добавил глава ДНР.

В конце апреля Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении нескольких иностранных наёмников — двух граждан Великобритании и одного подданного Марокко.

В конце мая расследование дела в отношении группы наёмников из Британии и Марокко было завершено.

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