Генпрокуратура ДНР передала в суд дело в отношении наёмников из Британии и Марокко

Генпрокуратура Донецкой Народной Республики передала в суд дело в отношении группы наёмников из Британии и Марокко.

«Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР окончено расследование уголовного дела в отношении иностранных наёмников — граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным прокуратуры, наёмники за вознаграждение принимали участие в вооружённой агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

В ведомстве заявили, что по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.

В конце апреля Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении нескольких иностранных наёмников — двух граждан Великобритании и одного подданного Марокко.

В конце мая расследование дела в отношении группы наёмников из Британии и Марокко было завершено.