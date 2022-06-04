Генпрокуратура ДНР передала в суд дело в отношении наёмников из Британии и Марокко

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Генпрокуратура Донецкой Народной Республики передала в суд дело в отношении группы наёмников из Британии и Марокко.
Генпрокуратура ДНР передала в суд дело в отношении наёмников из Британии и Марокко
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

«Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР окончено расследование уголовного дела в отношении иностранных наёмников — граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным прокуратуры, наёмники за вознаграждение принимали участие в вооружённой агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

В ведомстве заявили, что по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.

В конце апреля Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении нескольких иностранных наёмников — двух граждан Великобритании и одного подданного Марокко.

В конце мая расследование дела в отношении группы наёмников из Британии и Марокко было завершено.

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