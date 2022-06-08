Наёмник из Марокко в суде ДНР признал вину по статье о насильственном захвате власти
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Максимальным наказанием по ст. 323 УК ДНР (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти) является смертная казнь с конфискацией имущества.
Также свою вину по этой статье признал британец Шон Пиннер.
В конце апреля Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении наёмников. В конце мая расследование дела было завершено.
По сообщению Генпрокуратуры ДНР, по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.