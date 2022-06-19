«Может быть отменён»: что известно об условиях ЕК для сохранения статуса Украины как кандидата на вступление в ЕС

В Еврокомиссии заявили, что у Украины может быть отозван статус кандидата на вступление в Евросоюз в случае несоблюдения ряда условий. Среди них — порядок отбора судей Конституционного суда, усиление борьбы с коррупцией и отмыванием денег, стратегический план реформы правоохранительного сектора, внедрение закона об ограничении чрезмерного влияния олигархов. В Госдуме отметили, что условия, которые указала Европейская комиссия, нынешняя Украина выполнить не сможет.

В Еврокомиссии заявили, что у Украины может быть отозван статус кандидата на вступление в Евросоюз в случае несоблюдения ряда условий.

«Процесс присоединения по-прежнему основывается на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране, участвующей в процессе, прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменён, если основные условия не будут выполняться», — заявили в Еврокомиссии.

Согласно заявлению ЕК, возможность стать членом Евросоюза будет предоставлена Украине, если Киев предпримет следующие шаги: примет законодательство о порядке отбора судей Конституционного суда, усилит борьбу с коррупцией, обеспечит борьбу с отмыванием денег, примет всеобъемлющий стратегический план реформы всего правоохранительного сектора как части системы безопасности Украины, внедрит антиолигархический закон, чтобы ограничить чрезмерное влияние олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь, примет закон о независимых СМИ, завершит реформу правовой базы для национальных меньшинств.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT отметил, что на Украине работают огромное количество представителей Евросоюза, которые изучают ситуацию и пытаются получить «жирные куски экономики Украины», где многие вопросы решаются через систему коррупции, которая «там расцвела пышным букетом».

«Условия, которые сегодня написаны Европейской комиссией, — они как раз являются невыполнимыми по той причине, что невозможно Украине сегодня при Зеленском и его окружении хотя бы на 20% решить эту проблему. Поэтому данные предложения или пожелания сделаны специально, так как там понимают, что Украина никогда не решит эту проблему. Это первое. Второе: Еврокомиссия снимает с себя всю ответственность за те риторические выступления Зеленского, его министра иностранных дел и других членов его команды о том, что Евросоюз игнорирует их просьбы, требования. Вот теперь у них есть конкретика. Им дали пакет документов, где изложены все пожелания, которые должна исполнить Украина. Это заведомо невыполнимые условия», — сказал он.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что критика в адрес нынешней украинской администрации в части коррумпированности звучала давно.

РИА Новости

«Даже сейчас те политические противники, имею в виду в Еврокомиссии, они это припоминают, что это была такая «хроническая болезнь» украинской администрации с 2014 года. На эту тему много говорилось, проводились кампании по искоренению коррупции и различного рода нарушений, в том числе реформирования судебной системы», — сказал он.

По словам Оленченко, нынешняя украинская администрация не может выполнить подобные требования.

«Потому что эта украинская администрация и держится на коррупции, на лжи и постоянном искажении объективности... То, что для Украины эти условия невыполнимы, наверное, понятно всем», — отметил эксперт.

Напомним, Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но с условием выполнения ряда важных реформ.

Говоря об этих перспективах, Путин отметил, что в Евросоюзе должны определиться, насколько вступление Украины в объединение целесообразно для него самого. В этой связи президент обратил внимание на состояние украинской экономики.

«Структура экономики Украины такова, что она потребует очень больших субсидий, дотаций. И если не защитить внутренний рынок, Украина окончательно превратится в полуколонию, на мой взгляд», — сказал Путин.

Он предположил, что Украине могут направить значительную поддержку на текущие расходы, однако это вряд ли позволит восстановить утраченное авиастроение, судостроение, электронную промышленность и другие критически важные отрасли производства. Как подчеркнул президент, европейцы вряд ли станут создавать себе конкурентов в этих сферах.

Путин также отметил, что Москва не имеет ничего против вступления Украины в Евросоюз.

«Это не наше дело, но мы никогда не были против этого. Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Вот против чего мы выступали. Что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор», — добавил Путин.