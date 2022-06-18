«Наша позиция последовательна»: Путин заявил, что Россия не против вступления Украины в ЕС

Президент Владимир Путин заявил, что Москва не против перспективы членства Украины в Евросоюзе, поскольу ЕС, в отличие от НАТО, не является военной организацией. Вместе с тем российский лидер в ходе пленарного заседания ПМЭФ обратил внимание на состояние украинской экономики и промышленности. Путин предположил, что Украина потребует от Европы очень больших дотаций, которые всё равно не пойдут на восстановление критически важных отраслей производства.

Москва не имеет ничего против вступления Украины в Евросоюз, заявил президент Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

«ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАТО. Поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил: здесь наша позиция последовательна, понятна — мы ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны — присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям», — сказал российский лидер.

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но с условием выполнения ряда важных реформ. Этот вопрос будет рассматриваться в ходе саммита глав государств объединения, который состоится на следующей неделе.

Говоря об этих перспективах, Путин отметил, что в Евросоюзе должны определиться, насколько вступление Украины в объединение целесообразно для него самого. В этой связи президент обратил внимание на состояние украинской экономики.

«Будет ли это на пользу или во вред Украине — это тоже их дело, дело украинского народа и украинского руководства... Но структура экономики Украины такова, что она потребует очень больших субсидий, дотаций. И если не защитить внутренний рынок, Украина окончательно превратится в полуколонию, на мой взгляд», — сказал Путин.

Он предположил, что Украине могут направить значительную поддержку на текущие расходы, однако это вряд ли позволит восстановить утраченное авиастроение, судостроение, электронную промышленность и другие критически важные отрасли производства. Как подчеркнул президент, европейцы вряд ли станут создавать себе конкурентов в этих сферах.

«Это не наше дело, но мы никогда не были против этого. Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Вот против чего мы выступали. Что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор», — добавил Путин.

Украина как антироссийский плацдарм

Вместе с тем глава государства констатировал, что на Украине целенаправленно создавался антироссийский плацдарм, хотя никому бы в голову не пришло поступать аналогичным образом в непосредственной близости от границ США. Путин выразил мнение, что такое пренебрежительное отношение со стороны Вашингтона возникло из-за мнимого величия, появившегося после развала СССР.

Говоря о перспективах Донбасса, президент подтвердил, что Россия будет защищать интересы жителей освобождённых территорий Украины, а также ДНР и ЛНР.

«Конечно, мы будем защищать интересы тех людей, ради которых наши ребята там воюют, получают ранения и гибнут. Конечно, это просто по-другому невозможно. Ради чего тогда эти жертвы? Конечно, мы будем поддерживать тех людей, которые проживают на этих территориях», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что будущее жителей этих регионов должны определить они сами. «И мы будем с уважением относиться к любому их выбору», — заключил президент.

Спецоперация и экономические проблемы Запада

Говоря о ситуации в мире, Путин заявил, что сегодня такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам подорваны со стороны Запада, и сделано это намеренно, ради амбиций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий.

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Согласно последним оценкам Евростата, в мае годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 8,1% — максимального уровня за всю историю наблюдений. Комментируя проблемы, с которыми столкнулись экономики стран Запада, Путин подчеркнул, что основы этого кризиса были заложены давно.

«Россия, наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чём. Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом — это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии», — отметил глава государства.

Президент признал, что российская спецоперация могла иметь определённое значение в этой ситуации, однако корень проблем кроется в ошибочной экономической политике ряда стран.

«Для них начало нашей операции в Донбассе — это спасательный круг, который позволяет им свалить собственные просчёты на других, в данном случае — на Россию. Но все, у кого есть хотя бы начальное школьное образование, понимают истинные причины сегодняшней ситуации», — сказал Путин.

Конец однополярного мира

Президент добавил, что Соединённые Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя «посланниками Господа на земле», у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы.

«Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета», — сказал Путин.

Он отметил, что огромные изменения в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений указывают на то, что в мире существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать. Глава государства подчеркнул, что эти перемены носят фундаментальный и неумолимый характер.

«Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы всё вернётся на круги своя, всё будет, как и прежде. Не будет», — сказал Путин.

«Однако похоже, что правящие элиты некоторых западных государств как раз и пребывают в такого рода иллюзиях. Не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тени прошлого. Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике — величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает», — добавил президент.

«Стыдно тем, кто не связывает свою жизнь с нашей страной»

Путин также ответил на вопрос модератора заседания, главного редактора RT Маргариты Симоньян о позиции некоторых россиян, которым стыдно за то, что они русские, на фоне текущей ситуации.

«Знаете, стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь, жизнь и судьбу своих детей с нашей страной. Им не просто стыдно, они просто не хотят, чтобы у них возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить и хотят, чтобы там воспитывались и жили их дети», — сказал президент.

По его словам, думающий человек, который связывает свою судьбу с Россией, возможно, с тревогой относится к происходящим событиям, но «в душе, в сердце своём, конечно, заинтересован в росте могущества России, в том, чтобы она стала сильнее, увереннее в себе, становилась более суверенной, смотрела уверенно в будущее».

«По-другому не может быть для человека, который хочет, чтобы здесь жили его дети», — заключил Путин.