Западу от Украины нужны лес, пшеница и кукуруза, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он выразил, отвечая на вопросы на пленарной сессии ПМЭФ.

«Там (на Украине. — RT), кроме леса из Карпат — уже от Карпат скоро одни лысые горы останутся — и пшеницы, кукурузы, ничего больше украинского никому не нужно», — констатировал Путин.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что власти Евросоюза готовят жителей Украины к тому, чтобы те умирали «за европейскую перспективу».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад многие годы манипулирует желанием Украины вступить в Евросоюз, но светлое будущее у Киева пока не получается.