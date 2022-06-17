Путин: Западу от Украины нужны пшеница, лес и кукуруза

Короткая ссылка
Западу от Украины нужны лес, пшеница и кукуруза, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он выразил, отвечая на вопросы на пленарной сессии ПМЭФ.
Путин: Западу от Украины нужны пшеница, лес и кукуруза
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Там (на Украине. — RT), кроме леса из Карпат — уже от Карпат скоро одни лысые горы останутся — и пшеницы, кукурузы, ничего больше украинского никому не нужно», — констатировал Путин.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что власти Евросоюза готовят жителей Украины к тому, чтобы те умирали «за европейскую перспективу».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад многие годы манипулирует желанием Украины вступить в Евросоюз, но светлое будущее у Киева пока не получается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить