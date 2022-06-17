Путин: Западу от Украины нужны пшеница, лес и кукуруза
- РИА Новости
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«Там (на Украине. — RT), кроме леса из Карпат — уже от Карпат скоро одни лысые горы останутся — и пшеницы, кукурузы, ничего больше украинского никому не нужно», — констатировал Путин.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что власти Евросоюза готовят жителей Украины к тому, чтобы те умирали «за европейскую перспективу».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад многие годы манипулирует желанием Украины вступить в Евросоюз, но светлое будущее у Киева пока не получается.