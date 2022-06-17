Медведев: ЕС готовит украинцев к смерти «за европейскую перспективу»

Власти Евросоюза готовят жителей Украины к тому, чтобы те умирали «за европейскую перспективу». Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, сказала глава Еврокомиссии и по совместительству специалист по деторождению. Похоже, к этому их и готовят добрые дядьки и тётки из ЕС», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила решение рекомендовать дать Украине статус кандидата в Евросоюз при условии, что в стране будет проведён ряд важных реформ.