Медведев: ЕС готовит украинцев к смерти «за европейскую перспективу»

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Власти Евросоюза готовят жителей Украины к тому, чтобы те умирали «за европейскую перспективу». Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев: ЕС готовит украинцев к смерти «за европейскую перспективу»
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, сказала глава Еврокомиссии и по совместительству специалист по деторождению. Похоже, к этому их и готовят добрые дядьки и тётки из ЕС», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила решение рекомендовать дать Украине статус кандидата в Евросоюз при условии, что в стране будет проведён ряд важных реформ.

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