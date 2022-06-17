В МИД России прокомментировали рекомендацию ЕК предоставить Украине статус кандидата в ЕС
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«Мы видим, как много лет это западное сообщество манипулирует некой вовлечённостью Украины в их интеграционные структуры. Но при этом, к сожалению, Украине становится всё хуже и хуже. Никакого светлого будущего у неё почему-то не получается, несмотря на то что обещания становятся всё более сладкими и манящими», — цитирует Захарову ТАСС.
По её словам, это происходит из-за абсолютного ложного посыла со стороны властей ЕС.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила решение рекомендовать дать Украине статус кандидата в Евросоюз при условии, что в стране будет проведён ряд важных реформ.