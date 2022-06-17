Путин назвал удары по жилым кварталам Донецка преступлением против человечности

Удары по жилым кварталам Донецка в Донецкой Народной Республике являются преступлением против человечности, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

«А удары по жилым кварталам — это, безусловно, преступление против человечности. Это гуманитарная проблема, но, я уверен, она будет решена», — выразил уверенность российский лидер.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об обстреле Донецка из шести огневых точек.

По словам Пушилина, украинские войска пытаются подтянуть новую технику для нанесения ударов по жилым кварталам населённых пунктов ДНР.

До этого украинские военные обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка.