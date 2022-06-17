Глава ДНР Пушилин сообщил об обстреле Донецка из шести огневых точек

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об обстреле Донецка из шести огневых точек, они подавлены.
Глава ДНР Пушилин сообщил об обстреле Донецка из шести огневых точек
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом Пушилин заявил в своём Telegram-канале.

«По Донецку противник наносил сегодня удары из шести точек. На данный момент все шесть огневых точек подавлены», — заявил он.

По словам Пушилина, украинские войска пытаются  подтянуть новую технику для нанесения ударов по жилым кварталам населённых пунктов ДНР. 

Он отметил, что «принимаются исчерпывающие меры контрбатарейными подразделениями союзных сил для обеспечения безопасности населения».

Ранее украинские военные обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка.

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