«Выстрелили себе же в ногу»: почему санкции Запада привели к снижению поставок российского газа в Европу

На торгах в четверг, 16 июня, цены на газ в Европе впервые за три месяца превышали $1600 за 1 тыс. куб. м. За последние несколько дней котировки выросли почти вдвое после того, как «Газпром» резко снизил прокачку энергосырья в Германию по трубопроводу «Северный поток». В настоящий момент компания не может получить обратно газоперекачивающие агрегаты, отправленные немецкой компанией Siemens на ремонт в Канаду. Причиной сложившейся ситуации стали санкции Оттавы в отношении Москвы. Во время выступления на полях ПМЭФ-2022 глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии решения данной проблемы. Эксперты тем временем прогнозируют ещё больший рост цен на газ в Европе и одновременный разгон инфляции.

В четверг, 16 июня, цены на газ в Европе обновили трёхмесячный максимум. В ходе торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах росла почти на 24% и впервые с 9 марта приближалась к €149 за МВт⋅ч, или около $1608 за 1 тыс. кубометров.

С начала недели газ на европейском рынке подорожал почти вдвое. Котировки стали резко расти на фоне сокращения поставок российского сырья в Германию по трубопроводу «Северный поток» (СП).

Ещё 14 июня «Газпром» сообщил о вынужденном снижении прокачки топлива по СП. Причиной такого решения в корпорации назвали несвоевременный возврат газоперекачивающих агрегатов из ремонта немецкой компанией Siemens и выявленные технические неисправности двигателей на компрессорной станции «Портовая».

Позже в «Газпроме» сообщили об остановке ещё одного газотурбинного двигателя Siemens в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате за несколько дней производительность КС «Портовая» упала более чем в два раза — с планового объёма в 167 млн куб. м в сутки до 67 млн куб. м.

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Таким образом, приток газа в Германию по «Северному потоку» уменьшился до 40% от общей мощности трубопровода. Об этом говорится в отчёте Федерального сетевого агентства страны.

В Германии действия «Газпрома» сочли политически мотивированными. Как заявил накануне министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, все обоснования технических неполадок в работе «Портовой» являются «надуманными», а снижение объёмов прокачки газа призвано «вселить неуверенность и взвинтить цены». Аналогичной точки зрения придерживается и немецкий канцлер Олаф Шольц.

Между тем в «Газпроме» возникшие проблемы с поставками газа объяснили «санкционной запутанностью» самого Запада. С таким заявлением, в частности, выступил глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, немецкий Siemens проводит техническое обслуживание двигателей только на одном заводе в Канаде. При этом Оттава ранее ввела санкции против «Газпрома», и теперь Siemens не может забрать у канадской стороны уже отремонтированные двигатели.

«Могу вам прямо сейчас объективно сказать: на сегодняшний день никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», нет. Ну нет этого решения, понимаете? Компания Siemens пока молчит. Пытается найти это решение. Но решения нет. Ну конечно, «Газпром» снижает объём поставок в Европу», — добавил Миллер.

РИА Новости

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По последним оценкам «Газпрома, с начала 2022 года экспорт газа в страны дальнего зарубежья уменьшился на 28,9% по сравнению с аналогичным объёмом 2021-го и составил 65,6 млрд куб. м. Впрочем, как отметил Алексей Миллер, за это же время стоимость энергосырья увеличилась в несколько раз, поэтому компания «ни на кого не в обиде».

«Мы с вами свидетели ценовых шоков. Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но всё это началось не вчера, не сегодня — и здесь надо сказать «огромное спасибо» зарубежным регуляторам, в частности европейским регуляторам», — добавил Миллер.

Сигнал для цен

Хотя в настоящий момент спрос на газ в странах ЕС снизился по сравнению с зимним периодом, сокращение объёмов прокачки может привести к ещё более ощутимому дефициту сырья в регионе. В этом случае стоимость топлива продолжит расти, не исключил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«К этому рано или поздно всё равно бы пришло, поскольку нужно понимать, что оборудование не вечно и ему нужен ремонт. Определённо европейские страны в некоторой степени выстрелили санкциями себе же в ногу. Со временем им придётся либо покупать крайне сильно подорожавший газ, либо как-то решать вопрос с Канадой и санкциями в целом», — отметил собеседник RT.

Legion-Media

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Как предположила ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова, слова Алексея Миллера об отсутствии решения проблемы только усилили панику среди участников газового рынка Европы. В результате биржевые игроки стали активнее покупать сырьё, пока оно не подорожало ещё сильнее, пояснила специалист.

«Если говорить об альтернативных поставках газа в Европу, то на одном из производящих СПГ заводов в США сейчас ремонт. Это, в свою очередь, тоже способствует спекулятивному росту спроса на энергосырьё в ЕС и, соответственно, росту цен», — добавила Мильчакова в разговоре с RT.

Наблюдаемое удорожание газа и одновременный рост нефтяных котировок рискуют привести к ещё большему подъёму потребительских цен на товары и услуги в Европе, считают эксперты. По последним оценкам Евростата, в мае годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 8,1% — максимального уровня за всю историю. При этом в некоторых странах региона значение достигает 18—20%.

«Для сдерживания инфляции Европейский центробанк собирается в июле повысить базовую процентную ставку с нулевого уровня до 0,25% годовых, но похоже, что с такой мерой он сильно опоздал. Пока поставки газа из России в Европу будут ограничены, главным образом, из-за санкций, ценовые скачки́ на европейском рынке станут вполне будничным событием», — отметила Мильчакова.

Как объяснил Николай Переславский, удорожание газа будет неизбежно приводить к повышению цен на электроэнергию для бизнеса. Компании, в свою очередь, начнут покрывать растущие затраты за счёт увеличения стоимости своей продукции.

«В этих условиях граждане ЕС уже начинают всё активнее протестовать против политики Евросоюза. Дело в том, что происходящее сейчас крайне сильно бьёт по комфорту рядовых европейцев, к которому они так привыкли», — заключил Переславский.