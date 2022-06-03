«Ошибки таких стран, как США»: помощник президента Орешкин — о причинах глобального продовольственного кризиса

Главной причиной кризиса на мировом рынке продовольствия стали не события вокруг Украины, а ошибки западных стран в области монетарной политики и энергетики. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин. По его словам, активное печатание денег в США и поспешный отказ Евросоюза от традиционных источников энергии привели к заметному удорожанию продовольствия и сырья за последние два года. При этом новые санкции Запада в отношении России только усугубили ситуацию. Текущее положение дел чревато наступлением голода в беднейших странах. Москва тем временем, по словам Орешкина, по-прежнему готова экспортировать продовольствие для покрытия глобального дефицита.

— Запад возлагает на Россию вину в сложившемся продовольственном кризисе, заявляя, что наша страна начала спецоперацию, и поэтому виновата во всех последствиях. Как на самом деле обстоит ситуация?

— Для начала нужно проанализировать реальные факты. Есть статистика ООН, которая показывает, что происходит с ценами на продовольствие. И если посмотреть на эти данные, вы увидите, что продукты начали дорожать не в последние два месяца.

Рассчитываемый ООН индекс продовольственных цен вырос более чем на 70% за последние два года, и больше половины этого роста пришлось на период до февраля 2022-го. Столь резкие изменения происходят не по какой-то одной причине. Речь всегда идёт о комбинации целого ряда факторов, которые приводят к подобному результату.

Всё началось ещё в середине 2020 года, когда начали расти цены не только на продовольствие, но также на сырьё и энергию. Причиной этого стали ошибки таких стран, как США — главным образом США — в области денежно-кредитной политики.

За два года, начиная с февраля 2020-го, Соединённые Штаты нарастили денежную массу почти на 40%. Для поддержки экономики было напечатано примерно $6 трлн. Конечно, впоследствии эти деньги растеклись по всему миру, что и запустило процесс роста продовольственных цен. Такова была первая фаза.

Начало второй фазы пришлось на середину 2021 года, когда Европа столкнулась с энергетическим кризисом. Ключевую роль в этом сыграли ошибки, главным образом, со стороны Европейской комиссии в области энергетической политики. Имею в виду чрезмерную ставку на возобновляемые источники энергии и краткосрочные газовые контракты.

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Всё это подстегнуло рост цен на газ, что в значительной степени привело к падению производства удобрений и снижению объёмов урожая. Конечно, такое положение дел также серьёзным образом сказалось на продовольственных ценах.

Говоря о третьей фазе, здесь мы наконец подходим к февралю 2022-го. Однако дело не в спецоперации на Украине, а в многочисленных санкциях против различных производителей удобрений в Белоруссии и России, санкциях в отношении торговых судов и платежей. Это мешает торговле. Россия хочет экспортировать больше еды и удобрений. Наращивать поставки своих удобрений за рубеж хочет и Белоруссия. Однако санкции блокируют доступ к глобальному рынку и, конечно, ограничивают предложение.

— На данный момент страны Запада ввели в отношении России уже больше 11 тыс. санкций.

— Да, такое вот санкционное безумие.

— Тем не менее Запад призывает Россию продолжать экспортировать удобрения и сельхозпродукцию, но при этом бьёт санкциями по нашим перевозчикам. Уже введён запрет и на морские поставки нефти из РФ, и на страхование российских судов. Как на этом фоне Запад может обвинять Россию в том, что она ограничивает поставки?

— На каком-то этапе нам стало совсем не понятно, что происходит, потому что санкции, о которых они объявляют еженедельно, если не ежедневно в некоторых случаях, просто безумны. Никакой логики, никаких экономических соображений за этим не стоит.

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Вредят сами себе: в отдельных европейских странах, таких как Эстония, уровень инфляции выше, чем в России. Рубль стал крепче евро. Что они делают — никому не понятно.

Конечно же, такое безумие при принятии политических решений приводит, увы, к очень болезненным для всего мира последствиям — особенно для стран в Африке и арабском мире. Всё это чревато тем, что на мировые рынки будет поступать меньше энергоресурсов и продовольствия.

— Почему такая сложная ситуация сейчас наблюдается в Африке и на Ближнем Востоке? И почему там считают, что виноват в этом Запад?

— Нужно понимать, что санкции сыграли лишь небольшую роль в дополнение ко всем тем проблемам, которые накопились за предыдущие годы. Уже упомянутая денежно-кредитная политика, денежная эмиссия в США — что она означает? То, что в любом случае, какими бы ни были цены на еду, Соединённые Штаты напечатают денег и купят продовольствие для себя.

Согласно статистике, уровень ежедневного потребления калорий в США более чем на 50% выше среднемирового показателя. То есть они печатают деньги и скупают всю еду. Естественно, эту еду они забирают у тех, кто не может себе её позволить: а это, конечно, бедные страны в Африке и арабском мире.

Вообще, надо сказать, что на самом деле, в мире еды достаточно. Если такие страны, как Соединённые Штаты, снизят своё потребление, еды будет хватать всем.

— Если говорить о том, кто сколько еды получает — западные страны сейчас пытаются вывезти зерно с территории Украины, заявляя, что делают это ради всеобщего блага. Насколько действительно важны запасы украинской пшеницы для глобального рынка продовольствия?

— По украинскому зерну есть один интересный факт. Конечно, все говорят о 20 млн тонн пшеницы на украинских складах, но в действительности, если посмотреть на данные Министерства сельского хозяйства США, то там оценка запасов на Украине — не 20 млн, а 6 млн тонн.

Но так или иначе, предположим, что речь идёт о 20 млн тонн украинской пшеницы. Это всего лишь 2,5% глобального производства пшеницы, которое составляет 770 млн тонн в год. Кроме того, на саму пшеницу приходится лишь одна пятая часть мирового потребления калорий. Это значит, что мы говорим только о 0,5% или даже о меньшей доле глобального производства продовольствия. Цифра очень небольшая.

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В дополнение к этому Россия готова экспортировать на 13 млн тонн больше, чем в прошлом году, покрывая всю потенциальную недостачу. В то же время потери из-за проблем, наблюдаемых в Индии (а там засуха, снижение урожая), по различным оценкам, составляют 11 млн тонн. Только из-за погоды в Индии. То есть это один из многочисленных факторов, влияющих на рынок пшеницы. И что касается продовольствия, это не такой уж важный фактор по сравнению с денежной эмиссией, энергетическим кризисом, кризисом в сфере удобрений. Главной результирующей всех этих событий, проистекших из ошибок людей, отвечавших за политику в США и Европе, и стали сегодняшние проблемы с продовольствием.

— По оценкам ООН и Всемирной торговой организации, численность людей, страдающих от голода, находящихся на грани голодной смерти, за последние два года вдвое превысила допандемейные показатели. Речь идёт о почти 300 млн человек. Если продовольственный кризис продолжится, как быть всем этим людям?

— Это очень серьёзная проблема. В России, со своей стороны, мы будем делать всё возможное, чтобы на мировой рынок поступало больше продовольствия. В отличие от США, которые наращивают импорт, являясь нетто-импортёром продовольствия и увеличивая расходы на закупку еды по всему миру в темпах, превышающих поступления от её экспорта, Россия будет во всё большем объёме её поставлять.

Но, к сожалению, всего прироста нашего экспорта за этот и следующий годы будет недостаточно для покрытия всех потребностей мирового рынка. Увы, как и в случае с предыдущим продовольственным кризисом десять лет назад, люди устремятся вслед за едой: то есть в те страны, которые у них её скупают — это Европа и Соединённые Штаты.

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— Тем не менее Россия ограничивает экспорт своих удобрений. Мы не хотим поставлять их за рубеж?

— Россия ограничений не вводила — она продолжает экспортировать удобрения. Мы просто заботимся об удовлетворении внутреннего спроса. Мы оставили себе столько удобрений, сколько необходимо, чтобы в этом году собрать очень богатый урожай, который будем в том числе поставлять на глобальный рынок. Так, весьма вероятно, нас ожидает рекордный урожай пшеницы, и мы сможем обеспечить мир этим продовольствием.

В общем, все меры, принимаемые Россией по части удобрений, сводятся лишь к обеспечению предложения на внутреннем рынке. Всё, что выше этого объёма, идёт на экспорт. Взглянув на цифры, вы увидите, что Россия не прекращала поставлять удобрения за границу.

— При этом были ведь ограничения со стороны Запада?

Да, в этом была проблема в последние пару месяцев, потому что, если у тебя нет сухогруза, если у тебя нет партнёра, покупающего удобрения, конечно, поставлять их на мировой рынок очень трудно. Россия готова поставлять больше как продовольствия, так и удобрений, но сделать это очень проблематично из-за разрушенной санкциями логистики.

Кстати, в какой-то момент, когда Соединённые Штаты осознали проблему, они сняли санкции в отношении российских удобрений. В свою очередь, Европейский союз эти санкции сохранил. Это безумие. Логики в их шагах нет.