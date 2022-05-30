«В свете проблем на мировом рынке продовольствия»: Путин подтвердил готовность России нарастить экспорт сельхозпродукции

Россия сможет экспортировать существенные объёмы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих санкционных ограничений, заявил президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как отметил Путин, на мировом рынке продовольствия наблюдаются проблемы, возникшие из-за целого ряда недальновидных решений западных стран. Лидеры также обсудили ситуацию вокруг Украины, включая вопросы обеспечения безопасного судоходства в Чёрном и Азовском морях. В этой связи Путин отметил готовность Москвы в координации с Анкарой содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов, в том числе вывозу зерна из украинских портов.

Президент Владимир Путин подтвердил готовность России поставлять на экспорт значительные объёмы агропродукции и удобрений в том случае, если с Москвы снимут введённые ранее ограничения. Как сообщили в пресс-службе Кремля, этот вопрос поднимался в ходе телефонной беседы российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объёмы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», — говорится в релизе.

Главы государств также обсудили вопросы безопасности судоходства, возникшие в Черноморском регионе.

«При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Чёрном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях», — сообщили в пресс-службе Кремля.

При этом Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнёрами. Отмечается, что это касается и вывоза зерна из украинских портов.

Ранее в российском МИД отметили, что Москва как ответственный участник мирового продовольственного рынка намерена и далее добросовестно исполнять обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции.

Вместе с тем официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что скачок цен на сельхозпродукцию произошёл ещё в 2020 году и не является следствием спецоперации на Украине, как это пытаются представить ряд западных политиков.

«Пандемия COVID-19 привела к серьёзным сбоям в работе производственно-сбытовых цепочек и значительному удорожанию услуг по транспортировке продуктов питания... Главным же катализатором существующих негативных тенденций стали антироссийские санкции Запада, которые привели к разрыву связей в сфере глобальной логистики и транспортной инфраструктуры», — заявила Захарова 28 мая.

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Как отметили в МИД, совокупность принятых против России мер привела к сокращению на 40% отгрузки российских удобрений в страны ЕС в марте 2022 года. На этом фоне цены на пшеницу, кукурузу и ячмень, которые и так находились на рекордно высоких уровнях, ещё выросли.

Министерство приводит данные ООН, согласно которым по итогам марта 2022 года стоимость продуктов питания превысила прошлогодний показатель на 24%, а в странах ЕС цена пшеницы за год взлетела на 70%.

Стамбульская переговорная площадка

В свою очередь, канцелярия турецкого лидера сообщила, что Эрдоган в ходе состоявшегося 30 мая разговора с Путиным призвал к скорейшему налаживанию диалога по мирному урегулированию на Украине. Турецкий лидер заявил о готовности организовать в Стамбуле встречу с участием представителей России, Украины и ООН.

Наряду с этим Турция изъявила желание принять участие в работе механизма урегулирования, если стороны достигнут соглашения. Позднее Эрдоган также пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы, помимо возможного возобновления переговорного процесса, обсуждался проект создания безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции морским путём.

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Предыдущая серия телефонных переговоров Путина и Эрдогана состоялась 26 и 28 апреля. Как сообщали в пресс-службе Кремля, лидеры говорили о ходе спецоперации и продолжении координации для обеспечения безопасного выхода турецких судов из портов в Чёрном море. В ходе второй беседы лидеры обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе.

С украинским лидером Эрдоган в последний раз говорил 24 апреля. В ходе той беседы турецкий президент подтвердил, что Анкара готова способствовать переговорам между Москвой и Киевом. Отметим, что Турция уже предоставляла площадку для российско-украинского диалога: 29 марта делегации двух стран встретились в Стамбуле.

В ходе этого раунда переговоров украинская сторона предоставила свои предложения по урегулированию в письменном виде, среди которых упоминался нейтральный и внеблоковый статус государства, отказ от размещения иностранных военных баз, размещения иностранных войск и производства и хранения оружия массового поражения.

Однако в последующие недели диалог между РФ и Украиной прекратился. В Москве неоднократно подчёркивали, что саботаж переговорного процесса происходит с подачи Киева.

Вместе с тем российская сторона готова к возобновлению диалога, заявил Владимир Путин в ходе разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который состоялся 28 мая.

«Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога», — сообщалось по итогам встречи.