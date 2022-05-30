В Минсельхозе России рассказали о работе по обеспечению продовольственной безопасности

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала о работе по обеспечению продовольственной безопасности страны.

«В текущей ситуации все страны мира думают в первую очередь о собственной продовольственной безопасности, и это совершенно оправданно. Россия в этом плане не исключение — главным приоритетом было и остаётся обеспечение внутреннего рынка», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, в России применяют комплекс механизмов таможенно-тарифного регулирования, позволяющий исключить дефицит социально значимой продукции и не допустить резкого роста цен.

«Все эти инструменты сохранятся в перспективе, поскольку мы видим тенденцию к усилению рисков на мировом рынке, в том числе по причине санкционного давления на Россию. Продолжим внимательно следить за ситуацией и в диалоге с участниками рынка при необходимости корректировать регуляторные механизмы», — отметила Лут.

Как добавила замминистра, Россия, являясь одним из ключевых игроков на глобальном рынке, готова поддерживать зарубежных партнёров и поставлять столько продукции, сколько возможно, но без ущерба для внутренних интересов.

«Уверена, что по итогам года Россия сохранит статус одного из крупнейших экспортёров пшеницы, подсолнечного масла, рыбы и другой продукции и внесёт существенный вклад в решение обостряющейся проблемы голода во многих странах мира», — заключила Лут.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз России предложил увеличить до 31 августа квоту на экспорт подсолнечного масла и шрота.