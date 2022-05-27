Минсельхоз России предложил увеличить до 31 августа квоту на экспорт подсолнечного масла и шрота

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Минсельхоз России предложил увеличить до 31 августа квоту на экспорт подсолнечного масла на 400 тыс. т, а шрота — на 150 тыс. т.
Минсельхоз России предложил увеличить до 31 августа квоту на экспорт подсолнечного масла и шрота
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  • © Juan Silva

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.

Как указывает агентство, квота была введена с 15 апреля этого года. В настоящее время её размер составляет 1,5 млн т подсолнечного масла и 700 тыс. т подсолнечного шрота.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз России предложил запретить экспорт риса из страны с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

14 мая Индия ввела запрет на экспорт пшеницы. До этого сообщалось, что индийские власти пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021—2022 годах, сократив его на 5,7%.

19 мая Афганистан приостановил экспорт пшеницы, а 25 мая в Молдавии заявили об угрозе урожаю пшеницы и другим культурам на юге страны из-за засухи.

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