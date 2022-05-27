Россия может ввести временный запрет на экспорт риса

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Минсельхоз России предложил запретить экспорт риса из страны с 1 июля по 31 декабря 2022 года.
Россия может ввести временный запрет на экспорт риса
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

«Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно временный запрет на вывоз риса... и крупы рисовой», — говорится в документе.

Уточняется, что временный запрет, в частности, не распространяется на рис, вывозимый с территории России в государства-члены ЕАЭС, а также для оказания международной гуманитарной помощи или в рамках международных транзитных перевозок.

Также запрет не будет действовать на рис, вывозимый в целях обеспечения деятельности воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, а также ‎в Республики Абхазия, Южная Осетия, Донецкую и Луганскую народные республики.

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