Афганистан приостановил экспорт пшеницы

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Афганское министерство финансов при правительстве движения «Талибан»* распорядилось запретить вывоз пшеницы из страны.
Афганистан приостановил экспорт пшеницы
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  • © Steve Satushek

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что таможенным службам приказали предотвращать вывоз пшеницы из страны.

Соответствующая мера была принята для того, чтобы избежать возникновения нехватки пшеницы в Афганистане.

Ранее Индия ввела запрет на экспорт пшеницы.

До этого сообщалось, что индийские власти пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021—2022 годах, сократив его на 5,7%.

9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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