Афганистан приостановил экспорт пшеницы

Афганское министерство финансов при правительстве движения «Талибан»* распорядилось запретить вывоз пшеницы из страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что таможенным службам приказали предотвращать вывоз пшеницы из страны.

Соответствующая мера была принята для того, чтобы избежать возникновения нехватки пшеницы в Афганистане.

Ранее Индия ввела запрет на экспорт пшеницы.

До этого сообщалось, что индийские власти пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021—2022 годах, сократив его на 5,7%.

9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.