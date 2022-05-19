Афганистан приостановил экспорт пшеницы
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что таможенным службам приказали предотвращать вывоз пшеницы из страны.
Соответствующая мера была принята для того, чтобы избежать возникновения нехватки пшеницы в Афганистане.
Ранее Индия ввела запрет на экспорт пшеницы.
До этого сообщалось, что индийские власти пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021—2022 годах, сократив его на 5,7%.
9 мая телеканал Das Erste сообщал, что немецкие продовольственные ассоциации предупредили о риске нехватки продуктов из-за роста цен.
8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце предупредила о возможности сильнейшего со времён Второй мировой войны голода в мире.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.