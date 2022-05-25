В Молдавии заявили об угрозе урожаю пшеницы и другим культурам на юге страны из-за засухи

Член молдавской ассоциации «Сила фермеров» Андрей Дынга заявил, что аграрии на юге Молдавии призывают правительство обратить внимание на проблему сильной засухи, которая уже сказалась на урожае пшеницы и грозит осеннему урожаю кукурузы и подсолнечника.

«Уже прошло два года с прошлой сильной засухи, власти так и не стали инвестировать средства в систему ирригации, мы продолжаем ждать поддержки. Мы и в рамках ассоциации «Сила фермеров» бьём тревогу и не понимаем, почему власти не обращают внимания. На данный момент уже видно, что страдают кукуруза и подсолнечник, думаю, что правительство должно уделить особое внимание», — цитирует его РИА Новости.

Фермеры прогнозируют, что в 2022 году с 1 га земли не получится собрать и 1 т пшеницы, хотя средний показатель урожайности по стране в 2021 году составлял 4,5 т с 1 га.

Как отметили агентству в Министерстве сельского хозяйства страны, власти в курсе проблемы и в ближайшее время южные районы посетит министр Виорел Герчиу.

Ранее Индия ввела запрет на экспорт пшеницы. До этого сообщалось, что индийские власти пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021—2022 годах, сократив его на 5,7%.

19 мая Афганистан приостановил экспорт пшеницы.

В марте глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в интервью газете The Guardian допустила беспорядки в бедных странах в связи с ростом цен на продовольствие.

Представитель гуманитарной организации Oxfam International Парвин Нгала рассказала RT, что из-за роста цен на зерно и нефть более 21 млн жителей ряда стран Африки оказались на грани голода.