«Позитивный сигнал для цен»: как пересмотр условий сделки ОПЕК+ может отразиться на стоимости нефти

Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в июле и августе сразу на 648 тыс. баррелей в сутки. По итогам переговоров 2 июня участники альянса решили пересмотреть параметры соглашения и нарастить производство энергосырья более высокими темпами, чем раньше. Таким образом стороны хотят удовлетворить мировой спрос на энергоресурсы в летний период. Впрочем, инвесторы всё равно опасаются возникновения дефицита энергоносителей на глобальном рынке. В первую очередь нехватка сырья может затронуть Европу, которая ввела частичное эмбарго на импорт нефти из РФ, заявил вице-премьер Александр Новак. По мнению специалистов, текущее положение дел может обернуться дальнейшим повышением цен на энергоносители, что сыграет на руку Москве.

В четверг, 2 июня, торги на глобальном энергетическом рынке сопровождались резкими колебаниями цен на нефть. В середине дня сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дешевело почти на 3,3% — до $112,5 за баррель, но уже вечером котировки стали заметно расти и в определённый момент превышали $118 за баррель.

Нефтяные цены перешли к росту после завершения министерской встречи ОПЕК+. На заседании в четверг участники соглашения утвердили новые параметры добычи углеводородов и решили увеличить производство сырья в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки, а не на 432 тыс., как в предыдущие месяцы.

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Опережающие темпы роста добычи призваны удовлетворить высокий спрос на энергоресурсы в летний период. Об этом по итогам переговоров заявил российский вице-премьер Александр Новак.

«Летом спрос повышается. Увеличивается загрузка нефтеперерабатывающих заводов, растёт потребление нефтепродуктов из-за более активных поездок автотранспортом, авиационных перевозок относительно тех показателей, которые наблюдались до кризиса», — рассказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с тем решение ОПЕК+ во многом стало неожиданным для участников рынка и усилило опасения инвесторов по поводу возможного дефицита нефти в мире. Таким мнением с RT поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«ОПЕК+ высоко оценивает потенциал роста спроса в летний период. Также альянс, вероятно, допускает более существенное снижение добычи в России из-за санкций ЕС. Конечно, на рынок может прийти больше нефти из Персидского залива, но по факту решение ОПЕК+ говорит о том, что дефицит топлива будет серьёзнее, чем предполагалось. А это позитивный сигнал для цен», — пояснил Галактионов.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

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Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, до конца августа потребление нефти в мире может дополнительно вырасти на 3,6 млн баррелей в сутки по сравнению с апрелем. Однако прогнозируемый рост спроса вряд ли будет полностью компенсирован увеличением предложения, считает Игорь Галактионов.

На этом фоне, как прогнозирует эксперт, в течение лета стоимость нефти продолжит оставаться выше $100 за баррель. Похожую точку зрения в комментарии RT выразил главный экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«В перспективе ближайших месяцев можно предположить некоторое увеличение цен на нефть с текущих уровней к рубежам $120 за баррель. В первую очередь этому будет способствовать сезонный спрос на энергоносители со стороны автомобилистов и аграриев», — объяснил он.

В свою очередь, аналитик ИК «Фридом Финанс» Владимир Чернов уверен, что стоимость энергосырья может подниматься и до $130 за баррель. По его мнению, дополнительную поддержку котировкам должно оказать смягчение карантинных ограничений в Китае.

«Ранее спрос на нефть в КНР был ограничен в связи с введением локдаунов из-за политики нулевой терпимости к COVID-19. Однако сейчас уже появились новости о снятии ряда ограничений в Шанхае на фоне резкого снижения числа заболевших. В других городах тоже замечено улучшение эпидемической обстановки, поэтому мы ожидаем полной отмены локдаунов в ближайшее время», — пояснил Чернов.

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Европейский дефицит

Как полагает эксперт, увеличению нефтяных цен будут способствовать и новые санкции Евросоюза в отношении России. Напомним, в конце мая европейские власти после долгих переговоров согласовали введение частичного эмбарго на импорт нефти из РФ. Ограничения касаются только морских поставок и, как ожидается, затронут 75% импорта российского сырья в ЕС.

По словам Александра Новака, европейское эмбарго может вступить в силу только через шесть-восемь месяцев и за это время рынок должен будет перенастроиться. Тем не менее действия ЕС носят больше политический, а не экономический характер и могут обернуться серьёзной нехваткой топлива в регионе, предупредил вице-премьер.

«Пострадают в первую очередь европейские потребители. Мы видим рост цен не только на нефть, но и на нефтепродукты. Я не исключаю, что будет большой дефицит нефтепродуктов в Евросоюзе. И для того, чтобы обеспечить доставку нефти и её переработку на НПЗ, устойчивые связи, которые вырабатывались десятилетиями, придётся поменять», — подчеркнул Новак.

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В результате рекордного удорожания энергоносителей уровень годовой инфляции в еврозоне уже ускорился до 8,1% — максимального уровня за всю историю наблюдений. Согласно оценке экономистов ООН, сложившаяся ситуация является шоковой для экономики Европы и может грозить рецессией некоторым странам региона.

На этом фоне страны Запада начали обсуждать вариант закупок российской нефти по ценам ниже рыночных вместо полного отказа от неё. Об этом накануне сообщил президент США Джо Байден. Впрочем, Россия не намерена торговать сырьём себе в убыток, заверили в Кремле.

«Разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток. В любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий», — заявил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как предположили в МИД России, новые санкции европейских стран в конечном итоге будут иметь «саморазрушительный эффект» для самого ЕС. Москва тем временем начала перенаправлять экспорт своих энергоносителей в Азию, о чём ранее говорила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

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«Это непростая задача. Решение влечёт за собой изменение логических цепочек и юридические вопросы в сфере бизнеса. Россия уже активно разворачивает инфраструктуру для экспорта угля, нефти и газа на Восток. Не стоит забывать, что потребности в энергии в мире, особенно в АТР, будут стабильно расти. Сомнений относительно спроса на российские энергоресурсы у нас нет», — заявляла Захарова 18 мая.

На фоне происходящего в мае Азия уже обошла Европу по объёму закупок нефти у России. Это произошло впервые за всё время наблюдений, о чём сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

По словам Владимира Чернова, сейчас Москва поставляет сырьё азиатским странам со скидками в размере $30—38 за баррель. Тем не менее даже в этих условиях у России есть возможность компенсировать потери от европейского эмбарго и обеспечить свой бюджет необходимым объёмом доходов, уверен эксперт.

«За счёт высоких цен на нефть в бюджет поступают сверхдоходы. Благодаря этому правительство может увеличивать социальные выплаты и направлять большие объёмы денежных средств на поддержку экономики — льготное кредитование, докапитализацию банков и госкомпаний, налоговые послабления», — заключил эксперт.