Повторная индексация: как изменится размер социальных выплат в России с 1 июня

С 1 июня в России повышаются минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум — до 15 279 и 13 919 рублей соответственно. Одновременно увеличивается и средняя сумма страховой пенсии — до 19 360 рублей. В общей сложности индексация должна затронуть около 54 млн россиян, а на реализацию инициативы власти собираются направить почти 510 млрд рублей. Как ожидается, решение приведёт к росту зарплат и социальных пособий, что позволит компенсировать гражданам инфляцию.

С 1 июня 2022 года в России вступает в силу постановление правительства о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующая сумма выросла на 10% — с 13 890 до 15 279 рублей.

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Напомним, что МРОТ устанавливает минимальную планку заработной платы, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. В результате, по оценкам властей, индексация этого показателя позволит повысить зарплаты более 4 млн россиян.

Кроме того, МРОТ используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам. Эти выплаты также были проиндексированы на 10% с 1 июня, о чём сообщили в Фонде социального страхования (ФСС).

Теперь минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в России варьируется от 493 до 509 рублей в зависимости от числа календарных дней в месяце. В свою очередь, минимальный размер пособия по беременности и родам вырос до 70,3 тыс. рублей, при осложнённых родах — до 78,4 тыс. рублей, а при рождении сразу двух и более детей — до 97,5 тыс. рублей.

Помимо этого, в соответствии с решением кабмина с 1 июня на 10% увеличен размер прожиточного минимума. В целом по стране сумма на душу населения выросла с 12 654 до 13 919 рублей. Для трудоспособного населения значение составляет 15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, а для пенсионеров — 11 970 рублей.

«Показатель используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до 17 лет из малообеспеченных семей. В общей сложности выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, получают около 15 млн человек», — отметили в правительстве.

Теперь размер ежемесячного пособия для россиянок, которые находятся в сложном материальном положении и встали на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель), составляет около 7,6 тыс. рублей. В то же время малообеспеченные семьи с детьми до трёх лет могут претендовать на выплату примерно в 13,5 тыс. рублей.

Также на сегодняшний день в стране выплачиваются ежемесячные пособия на детей от трёх до семи лет и от восьми до 16 лет включительно. Объём финансовой помощи зависит от доходов семьи и может составлять 50, 75 и 100% от прожиточного минимума на детей. В среднем по стране размер пособия теперь варьируется от 6,8 тыс. до 13,5 тыс. рублей в месяц.

АГН «Москва»

© Киселев Сергей

С 1 июня в России также на 10% увеличился размер страховой пенсии. Средняя сумма выплаты по старости неработающим гражданам выросла на 1760 рублей — до 19 360 рублей. Как подсчитали в Министерстве труда и социальной защиты, индексация должна коснуться около 35 млн человек.

«Безусловно, размер прибавки будет рассчитан персонально для каждого гражданина, для каждого пенсионера, но средние цифры на сегодняшний день таковы, это значительная прибавка. При этом хочу сказать, что Пенсионный фонд начнёт доставку пенсий с учётом индексации уже начиная с 3 июня», — заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Выше инфляции

Напомним, что с 1 января 2022 года страховые пенсии, МРОТ и прожиточный минимум в России уже были повышены на 8,6%. Между тем на фоне роста инфляции президент страны Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию.

«Мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперёд, и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены. А наш ключевой, неизменный приоритет — это рост благосостояния и качества жизни граждан», — заявил глава государства на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам 25 мая.

В результате масштабных экономических санкций Запада в отношении Москвы в марте годовая инфляция в России ускорилась с 9,2 до 16,7%, а в апреле достигла 17,83% — максимального уровня за последние 20 лет. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.

Впрочем, на данный момент ситуация в экономике уже начала постепенно стабилизироваться, а инфляция в годовом выражении замедлилась до 17,51%. Более того, как отмечал Владимир Путин, по итогам 2022 года показатель не превысит 15%.

РИА Новости

На этом фоне двойная индексация соцвыплат в текущем году позволит компенсировать гражданам рост потребительских цен. Это, в свою очередь, должно поддержать экономическую активность в стране, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Всего с начала 2022 года пенсии и различные соцвыплаты были проиндексированы примерно на 19,5%, что выше текущего уровня инфляции. С учётом роста цен в магазинах это правильная, просчитанная и своевременная мера. Она необходима для поддержания потребительского спроса в стране и помощи наиболее уязвимым категориям граждан, которые ощутили инфляцию», — отметил Деев.

Всего на дополнительную индексацию в текущем году правительство собирается направить 509,7 млрд рублей. Из них 472,4 млрд рублей пойдут на повышение пенсий. При этом инициатива властей не окажет серьёзной нагрузки на бюджет страны, уверен сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Средства на это будут взяты из нефтегазовых доходов, сумма которых в этом году будет определённо больше, чем в прошлом. Хотя физические объёмы экспорта сокращаются, бюджетные поступления от продажи углеводородов остаются высокими благодаря текущим ценам на нефть и газ», — объяснил Переславский.

Как ранее заявляли в правительстве, за счёт полученных в текущем году нефтегазовых доходов объём резервного фонда кабмина дополнительно увеличится на 791,6 млрд рублей. Эти средства планируется направить на обеспечение стабильности экономики в условиях санкций.