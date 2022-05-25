«Политика опережающего роста»: Путин объявил о повышении МРОТ, прожиточного минимума и пенсий на 10%

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня дополнительно повысить пенсии в стране на 10% — в среднем до 19 360 рублей. С учётом уже проведённой ранее индексации прирост размера выплат к уровню 2021 года составит 19,5%, что выше уровня инфляции. По оценке Минтруда, инициатива должна затронуть 35 млн человек. Помимо этого глава государства поручил увеличить на 10% МРОТ и прожиточный минимум. До конца года правительство направит из бюджета на эти цели 600 млрд рублей. Эксперты отмечают, что действия властей позволят компенсировать многим россиянам рост инфляции.

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно повысить размер пенсий в стране. С такой инициативой глава государства обратился к участникам заседания президиума Госсовета по социальным вопросам в среду, 25 мая.

«Мы с правительством долго на этот счёт дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учётом нашего законодательства», — заявил Путин.

Как напомнил российский лидер, с 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих граждан уже были проиндексированы на 8,6%. Таким образом, прирост размера выплат к уровню 2021-го составит 19,5%, что выше уровня инфляции, подчеркнул Путин.

В общей сложности индексация должна затронуть 35 млн неработающих пенсионеров, о чём во время заседания сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По его словам, в среднем по стране размер пенсии увеличится на 1760 рублей — до 19 360 рублей.

«Безусловно, размер прибавки будет рассчитан персонально для каждого гражданина… Пенсионный фонд начнёт доставку пенсий с учётом индексации уже начиная с 3 июня», — добавил Котяков.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Кроме того, с 1 июня в России на 10% будет увеличен прожиточный минимум. В среднем по стране он вырастет на 1265 рублей — до 13 919 рублей. Как отметил Владимир Путин, инициатива должна привести к увеличению части социальных пособий и выплат, что станет дополнительным подспорьем для многих семей с детьми.

Также глава государства предложил проиндексировать на 10% минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Как ожидается, сумма увеличится на 1389 рублей — до 15 279 рублей.

«Нам в целом необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. Наша главная задача — обеспечить дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума», — сказал президент.

Наряду с этим российский лидер поручил в два раза увеличить пособия женщинам-военнослужащим по уходу за ребёнком до полутора лет. С 1 июля размер таких выплат должен превысить 31 тыс. рублей.

«Это совсем не связано с операцией, это просто так сложилось: женщины-военнослужащие не входят в систему страховки, поэтому там выплата была предусмотрена зафиксированная, им выплачивается чуть больше 15 тыс. рублей по уходу за ребёнком до полутора лет… такая несправедливость должна быть устранена», — пояснил Путин.

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Согласно оценке Минфина, предложенные президентом инициативы обойдутся федеральному бюджету в 600 млрд рублей в 2022 году и ещё в 1 трлн рублей — в 2023-м. Об этом на заседании рассказал глава ведомства Антон Силуанов. Вместе с тем у руководства страны сегодня есть все финансовые возможности для выполнения обязательств перед гражданами, рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Бюджет сейчас исполняется с профицитом. Правительством рассчитаны соответствующие нормы для выплат. В любом случае все социальные обязательства и гарантии, которые берёт на себя государство, будут выполняться в полном объёме и в установленное время», — подчеркнула Бессараб.

По её словам, нижняя палата парламента в ближайшее время планирует рассмотреть предложения президента. При этом депутат не исключила вероятность введения дополнительных мер поддержки граждан в текущем году.

«Напомню, что в 2021 году, когда у многих россиян были финансовые сложности из-за последствий пандемии, правительство оказывало помощь за счёт единовременных выплат различным категориям граждан, включая семьи с детьми. Я думаю, что такая практика может быть продолжена и в этом году, если обстоятельства того потребуют», — отметила собеседница RT.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Предложенная президентом индексация социальных выплат должна отчасти компенсировать гражданам рост инфляции. Это, в свою очередь, позволит оживить потребительский спрос и тем самым поддержать экономическую активность в стране, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Индексация пособий призвана помочь низкодоходному населению сохранить привычный образ жизни, чтобы люди могли покупать продукты и непродовольственные товары. Одновременно поддержание спроса позитивно влияет на экономику: предприятия начинают производить больше товаров и услуг, подстраиваясь под растущую потребительскую активность», — объяснил Остапкович.

Лучше ожиданий

В целом, по словам Владимира Путина, сейчас российская экономика имеет значительно лучшую динамику, чем прогнозировали некоторые экспорты. Так, например, уровень безработицы опустился до 4%, доллар «скукоживается» на фоне укрепления рубля, а инфляция начала замедляться, отметил президент.

По последним оценкам Росстата и Минэкономразвития, за неделю с 14 по 20 мая потребительские цены на товары и услуги в среднем по России снизились на 0,02%. Это произошло впервые с августа 2021 года. При этом ещё в начале марта на фоне масштабных санкций Запада против Москвы цены в стране еженедельно росли примерно на 2%.

Общий уровень годовой инфляции в России по-прежнему остаётся высоким и сейчас составляет около 17,5%. Впрочем, по словам президента, по итогам текущего года значение может опуститься до 15%.

В условиях непростой экономической ситуации ещё в начале марта власти поставили задачу обеспечить по итогам года снижение уровня бедности, напомнил Путин. Президент отметил, что сложности сегодня наблюдаются во многих странах, но при этом призвал руководство России делать всё возможное для выполнение поставленной цели.

«Что касается социальных вопросов в целом, то здесь, конечно, очень много повседневных задач, которым на местах, в каждом регионе, нужно уделять повседневное внимание. Но наряду с этим мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперёд и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены​​​. А наш ключевой и неизменный приоритет — это рост благосостояния и качества жизни граждан», — подчеркнул президент.