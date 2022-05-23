«Находится на пиковых уровнях»: сколько может продлиться укрепление рубля к доллару и евро

На торгах в понедельник, 23 мая, курс доллара на Мосбирже снижался до 57,16 рубля, а курс евро впервые за почти семь лет опускался до 58,27 рубля. Наблюдаемую динамику эксперты связывают с сохраняющимся дисбалансом спроса и предложения иностранной валюты в стране, а также с налоговым периодом. При этом в Минэкономразвития заявили о достижении пикового уровня укрепления рубля. По словам специалистов, падение курсов доллара и евро позволяет притормозить инфляцию, но в то же время снижает наполняемость бюджета страны. На этом фоне власти будут стремиться ослабить рубль в среднесрочной перспективе, уверены аналитики. Так, Минфин уже объявил о снижении требования по обязательной продаже валютной выручки экспортёрами с 80 до 50%.

В понедельник, 23 мая, российская валюта укрепляется на Московской бирже. Во время торгов курс доллара снижался на 5,1% — до 57,16 рубля. Курс евро при этом опускался на 7,2%, до 58,27 рубля — самого низкого уровня с июня 2015 года.

Стремительное падение их курсов наблюдается с середины марта. За это время нацвалюта смогла подорожать более чем вдвое по отношению к американской и европейской. Впрочем, согласно оценке Минэкономразвития, укрепление рубля достигло своего предела.

«Сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, в первой половине марта 2022 года курсы доллара и евро на Мосбирже впервые поднимались выше 121 рубля и 132 рублей соответственно. Так рынок отреагировал на масштабные санкции Запада в отношении России.

Тогда для стабилизации обстановки правительство и Центральный банк приняли комплекс мер. В частности, власти обязали экспортёров продавать 80% своей валютной выручки, то есть обменивать полученные доллары и евро на рубли. Наряду с этим ЦБ временно повысил ставку до 20% годовых, ограничил вывод капитала за рубеж и ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране.

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Действия властей наряду с внешними ограничениями в торговле привели к дисбалансу спроса и предложения иностранной валюты в России. Это, в свою очередь, отразилось на динамике курсов, рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«ЦБ серьёзно ограничил движение капитала в России, а импорт зарубежных товаров в страну заметно сократился из-за санкций Запада. В результате и спрос на иностранную валюту в стране резко упал», — пояснил Деев.

В то же время деньги от продажи российских товаров за границей продолжают поступать в страну в значительных объёмах. Отчасти этому способствуют высокие цены на энергоресурсы, о чём ранее заявлял помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин.

«В итоге мы сейчас оказываемся в ситуации, когда у нас валюты в страну приходит много, а потребность в ней существенно сократилась. И так как ни доллар, ни евро в том объёме, в котором они приходят, стране сейчас не нужны и страна ничего с ними сделать не может, мы видим серьёзное укрепление национальной валюты», — объяснял Орешкин.

Кроме того, на сегодняшний день дополнительную поддержку нацвалюте оказывает налоговый период, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Как объяснил собеседник RT, в это время компании-экспортёры традиционно продают больше иностранной валюты и покупают рубли для уплаты налогов.

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По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, дорогая нацвалюта способствует удешевлению импорта и тем самым позволяет затормозить инфляцию. Так, согласно подсчётам Росстата, недельные темпы роста потребительских цен в России уже замедлились до 0,05% по сравнению с 2% в марте.

«Впрочем, стоит отметить, что слишком крепкий рубль ограничивает доходы бюджета и рентабельность экспортёров. В частности, у компаний энергетического сектора при сильной нацвалюте ухудшаются финансовые показатели», — добавил Суверов в разговоре с RT.

В свою очередь, Артём Деев напомнил, что российский бюджет на 2022 год свёрстан в расчёте на курс 72 рубля за доллар. С учётом текущего укрепления нацвалюты возникает риск бюджетного дефицита, поэтому финансовые власти будут добиваться постепенного ослабления рубля, считает аналитик.

Отметим, что правительство и Центробанк уже начали поэтапно снимать введённые ранее меры. Так, ещё в апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 14% годовых и смягчил временный порядок обращения наличной валюты. Более того, 23 мая Минфин объявил о снижении норматива по продаже валютной выручки экспортёрами с 80 до 50%.

«Смягчение требования по обязательной продаже валютной выручки даст возможность курсу доллара подрасти до 67—68 рублей. Не исключено, что именно этот уровень мы сможем увидеть в среднесрочной перспективе после окончания налогового периода — то есть примерно уже в начале июня», — предположил Деев.