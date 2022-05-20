До 57 и 59 рублей: курсы доллара и евро на Мосбирже опускались до минимумов за последние годы

На торгах в пятницу, 20 мая, курс доллара на Мосбирже впервые с марта 2018 года опускался почти до 57 рублей. Курс евро при этом вплотную приближался к 59 рублям — самому низкому уровню с июня 2015-го. Поступления иностранной валюты в Россию остаются высокими, однако потребность в ней существенно сократилась. На этом фоне рубль сумел заметно укрепиться за последнее время и сейчас показывает лучшую динамику в мире, заявил помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин. Вместе с тем, как отмечают опрошенные RT специалисты, слишком крепкая нацвалюта невыгодна для бюджета страны. В текущих условиях специалисты ждут ослабления ограничений ЦБ на финансовом рынке, что должно оказать давление на рубль. Как в этом случае могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

В пятницу, 20 мая, российская валюта заметно укрепляется на Московской бирже. В начале торгов курс доллара опускался на 7,8% и впервые с марта 2018 года достигал 57,08 рубля. Курс евро тем временем снижался на 8,4%, до 59,02 рубля — самого низкого уровня с июня 2015-го.

По сравнению с рекордными уровнями начала весны нацвалюта подорожала более чем в два раза по отношению к американской и европейской. Наблюдаемая динамика во многом связана с положительным сальдо платёжного баланса. Об этом накануне заявил помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин.

«Многие говорят, что курс какой-то ненастоящий. Пытаются отрицать реальность. Но на самом деле искусственным курс был в прошлом году. А в этом году он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия», — рассказал Орешкин на марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

По его словам, за счёт высоких цен на энергоресурсы деньги от продажи сырья за рубеж продолжают поступать в страну в больших объёмах. Отметим, что в соответствии с требованием Центрального банка компании-экспортёры обязаны продавать 80% своей валютной выручки, то есть обменивать полученные доллары и евро на рубли.

В то же время ЦБ и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, а правительство закрыло возможности для вывода капиталов в недружественные страны. При этом Евросоюз серьёзно ограничил поставки своих товаров в Россию, в результате чего возможности покупки европейских товаров значительно уменьшились, добавил Орешкин.

«В итоге мы сейчас оказываемся в ситуации, когда у нас валюты в страну приходит много, а потребность в ней существенно сократилась. И так как ни доллар, ни евро в том объёме, в котором они приходят, стране сейчас не нужны и страна ничего с ними сделать не может, мы видим серьёзное укрепление национальной валюты», — объяснил помощник президента.

РИА Новости

© Евгений Биятов

Напомним, ещё в первой половине марта на фоне масштабных санкций Запада в отношении России курсы доллара и евро впервые поднимались выше 121 рубля и 132 рублей соответственно. На тот момент западные страны предрекали, что экономика России «будет разорвана в клочья», а курс доллара достигнет 200 рублей. Впрочем, ожидания недружественных государств в конечном счёте не оправдались, отметил Максим Орешкин.

«Сегодня рубль — самая крепкая валюта в мире в этом году, ВВП в I квартале вырос на 3,5% к уровню прошлого года, инфляция после скачка цен в феврале — марте начинает снижаться, и безработица находится ниже уровня начала года», — подчеркнул Орешкин.

В разные стороны

Вместе с тем опрошенные RT специалисты пока не ожидают дальнейшего укрепления рубля к доллару в долгосрочной перспективе. Как объяснил начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин, дорогая нацвалюта лишает российский экспорт конкурентных преимуществ на мировом рынке.

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Так, страна продолжает поставлять за границу прежний объём товаров, но уже за меньшие деньги. Это, в свою очередь, негативно влияет на наполняемость бюджета.

«Пока сложно строить точные прогнозы, но в ближайшее время курс ещё может дойти до отметки 50 рублей за доллар. Однако на долгосрочном горизонте сильная национальная валюта невыгодна для ориентированной на экспорт экономики», — подчеркнул Максим Шеин.

Аналогичную точку зрения в интервью RT выразил и начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. По его мнению, в условиях санкций власти постараются не допустить сокращения бюджетных доходов.

«Средства бюджета как никогда важны сейчас для финансирования различных программ в рамках мер антикризисной поддержки российской экономики. В среднесрочной перспективе диапазон 70—80 рублей за доллар представляется относительно комфортным для финансовых властей коридором, и именно туда они будут пытаться направлять курс», — предположил Шульгин.

Как полагают специалисты, воспрепятствовать дальнейшему удорожанию рубля могут действия Центрального банка. Так, регулятор уже объявил о планах обнулить обязательную продажу валютной выручки для несырьевых неэнергетических экспортёров, а для сырьевых — снизить норматив с текущих 80 до 50%.

В случае ослабления ограничений ЦБ российские компании-экспортёры будут продавать меньше американской валюты на рынке, и курс доллара на бирже вновь станет расти, объяснил RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Владимир Чернов. Вместе с тем, по его мнению, продажи выручки в евро по-прежнему будут оставаться высокими из-за нового порядка расчётов за газ с недружественными странами.

«Продажа газа за рубли будет осуществляться более длительный период времени. Поэтому мы ожидаем, что европейская валюта будет и дальше дешеветь по отношению к российской на протяжении всего 2022 года», — предположил собеседник RT.

РИА Новости

© Павел Львов

Напомним, с апреля в России по поручению Владимира Путина заработал новый порядок расчётов при поставках природного газа в недружественные страны. После санкций Запада и блокировки почти половины российских золотовалютных резервов за рубежом Москва теперь принимает оплату за энергосырьё только в рублях.

Для этого иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два специальных счёта: валютный и рублёвый. Сперва деньги нужно перевести на валютный счёт, после чего банк на Московской бирже обменяет эти средства на рубли и зачислит их уже на рублёвый счёт. Сразу после этого зарубежный партнёр сможет переводить рубли непосредственно продавцу газа.

Изначально европейские власти заявляли о своём нежелании рассчитываться за газ по предложенной схеме. Впрочем, на данный момент уже примерно половина зарубежных клиентов «Газпрома» согласились на условия Москвы.

«Таким образом, после отмены правила на обязательную продажу валютной выручки курс доллара вновь перейдёт к росту и к концу года может вернуться к отметкам в 65—70 рублей. Курс евро сейчас стремится в район 59 рублей, но за счёт продажи газа по новым условиям мы не исключаем снижения показателя в район 53—55 рублей до конца года», — заключил Владимир Чернов.