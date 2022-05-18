Вопрос покупки: как смягчение ограничений ЦБ сказалось на продаже наличной валюты в России

Прошёл ровно месяц с тех пор, как ЦБ вновь разрешил россиянам покупать иностранную валюту в кассах банков. Вместе с тем смягчение ограничений на финансовом рынке так и не вызвало ажиотажа среди населения. По словам экспертов, в связи с резким укреплением рубля многие граждане перестали рассматривать наличные доллары и евро в качестве способа сбережения денег. Кроме того, у банков зачастую не бывает нужного объёма валюты для продажи клиентам. На этом фоне в стране вновь активизировались спекулянты и перекупщики. Впрочем, оживление чёрного рынка иностранной валюты эксперты считают временным явлением.

В среду, 18 мая, российская валюта умеренно дорожает на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,4% — до 63,33 рубля, а курс евро — на 1%, до 66,39 рубля.

В целом за последний месяц рубль сумел укрепиться примерно на 20% по отношению к доллару и евро. Во многом наблюдаемая динамика связана с сохраняющимся дисбалансом спроса и предложения иностранной валюты в стране. Таким мнением с RT поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Объёмы экспорта остаются достаточно высокими. Россия продолжает в больших объёмах поставлять на мировой рынок нефть и газ, а экспортёры всё ещё обязаны продавать 80% валютной выручки. Импорт при этом заметно сократился, а контроль над движением капитала со стороны Центробанка преимущественно сохраняется. Не исключено, что в этих условиях курс доллара может коснуться отметки 60 рублей», — отметил Разуваев.

Примечательно, что рубль практически не отреагировал на некоторые послабления валютных ограничений в России. Напомним: с 18 апреля ЦБ вновь разрешил гражданам покупать наличные доллары и евро в банках.

Впрочем, инициатива не привела к ажиотажу среди населения. Как объяснил Александр Разуваев, многие россияне на сегодняшний день перестали рассматривать валюту как способ сохранения сбережений.

«Во-первых, банки повысили ставки по вкладам, что существенно увеличило их привлекательность в глазах россиян. Во-вторых, паника населения, которая наблюдалась в первые дни начала спецоперации, закончилась. Люди увидели, что ситуация как-либо фатальным образом не поменялась, и всё более-менее стабилизировалось. В-третьих, сказывается негативный опыт граждан, которые на фоне ажиотажного спроса купили доллары и евро по завышенной цене, а теперь не хотят вновь рисковать», — объяснил Разуваев.

РИА Новости

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Уже на протяжении месяца наличные доллары и евро гражданам, например, продаёт Сбербанк. Как рассказал RT один из сотрудников организации, в отделениях можно купить только ту валюту, которую клиенты ранее принесли в кассу. При этом операции осуществляются не во всех филиалах банка. Адреса офисов, где продаётся валюта, нужно уточнить на сайте Сбера или по телефону горячей линии.

Как отметил собеседник RT, для каждого отделения банка рассчитывается свой лимит на выдачу долларов и евро. Вместе с тем в соответствии с распоряжением ЦБ купить валюту всё равно можно не более чем на $10 тыс.

Корреспондент RT зашёл в одно из отделений Сбербанка — валюта в кассе офиса была. При этом купить доллары можно было по курсу 79,87 рубля, а продать — по 60,95 рубля. Для евро курсы составляли 86,76 и 63,23 рубля соответственно.

Также официально приобрести иностранную валюту можно в отделениях МКБ. В офисе банка корреспонденту RT купить доллары предлагалось по курсу 70 рублей, а продать — по 62 рубля. В случае с евро курсы составляли 73 и 65 рублей соответственно. Впрочем, на тот момент валюты в кассе отделения не оказалось.

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«Клиенты предварительно могут уточнить по телефону информацию о наличии интересующей суммы перед визитом. В целом сейчас сохраняется умеренный спрос на валютно-обменные операции, очередей в отделениях банка не наблюдается», — рассказали RT в пресс-службе МКБ.

Офисы банка «Открытие» также продают доллары и евро, но только поступившие от населения. Максимальную сумму покупки валюты необходимо уточнять непосредственно в кассе филиала. При этом за конвертацию наличных до $300 или €300 банк взимает комиссию в размере 250 рублей.

Негласный лимит одной операции составляет не более $5 тыс. «Больше система не пропускает», — рассказал корреспонденту RT кассир.

На момент разговора валюта в кассе банка была. При покупке долларов был установлен курс 76,45 рубля, а при продаже — 66,25 рубля. Для евро значения составляли 83,9 и 71,65 рубля соответственно.

В банке «Русский стандарт» продают валюту не во всех отделениях. Так, корреспонденту RT не удалось приобрести доллары в одном из филиалов, но сотрудники офиса посоветовали обратиться на горячую линию для уточнения данных о ближайшей точке продажи и наличии денег в кассе.

Оператор кол-центра рассказал, где находится нужное отделение, однако не смог сориентировать по наличию валюты. На тот момент курс доллара при покупке составлял 79 рублей, а при продаже — 67 рублей. Для евро значения были на уровнях 85 и 71 рубль соответственно.

В небольших банках также не всегда можно приобрести валюту. Например, отделения Инвестторгбанка работают только на выкуп долларов и евро у граждан. На момент обращения корреспондента RT курс составлял 62,8 рубля за доллар и 65,1 рубля за евро.

Уход в тень

На фоне трудностей при обмене денег в кассах банков эксперты отмечают оживление чёрного рынка иностранной валюты в России. Так, по словам специалистов, за последнее время в стране заметно выросло число неофициальных продавцов долларов и евро.

«Раньше валютные спекулянты стояли около обменников. Сейчас есть специализированные Telegram-боты, закрытые группы в соцсетях, где можно зафиксировать курс и совершить обмен в назначенном месте. Попадают в них, как правило, по рекомендации», — рассказал RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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По словам Владислава Антонова, на чёрном рынке у граждан есть возможность приобрести иностранную валюту больше чем на $10 тыс. Вместе с тем обменный курс у спекулянтов далеко не всегда бывает выгоднее, чем у банков, отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Обычно на чёрном рынке курсы доллара и евро выше, чем в банках. Перекупщики просто пользуются тем, что приобрести валюту в финансовых организациях сейчас сложно, и зарабатывают на этом», — пояснил Деев.

Кроме того, как напомнил специалист, покупка валюты на чёрном рынке зачастую сопряжена с высокими рисками. В первую очередь речь идёт о вероятности приобрести фальшивые доллары и евро.

«Никто не носит с собой аппарат для проверки валют, а подделки могут быть очень высокого качества. Для продавцов валюты такой бизнес грозит административным или уголовным наказанием с конфискацией всей валюты. Тем не менее по мере дальнейшего смягчения ограничений ЦБ валюта снова станет доступна к продаже в нужных количествах, и чёрный рынок умрёт сам собой. В нём просто не будет необходимости. Если есть возможность купить валюту в банке, зачем рисковать и покупать доллары с рук?» — заключил Артём Деев.